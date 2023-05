Nova Bus fournira entre 124 et 541 autobus électriques à Toronto

L’entreprise québécoise Nova Bus a annoncé, lundi, s’être entendue pour vendre au moins 124 autobus électriques LFSe+ à la Commission de transport de Toronto.

• À lire aussi: RTC: projet pilote pour des autobus électriques

• À lire aussi: Autobus électriques: commande historique pour Nova Bus

Le contrat conclut prévoit aussi une commande potentielle de 12 autobus et des options pour jusqu’à 405 unités, pour un total potentiel allant jusqu’à 541 autobus.

«De plus, le contrat inclus un processus d'adoption permettant à d'autres agences de transport en Ontario de conclure leurs propres ententes avec Nova Bus pour l'achat de jusqu'à 550 autobus sur une période de quatre ans», a fait savoir Nova Bus.

Le montant du contrat n’a pas été dévoilé, mais l’entreprise a souligné que l’entente a été rendue possible grâce à un investissement de 700 millions $ de la Ville de Toronto et du gouvernement fédéral pour l'électrification du parc d'autobus de la TTC. Cette somme doit servir à l’achat des véhicules, mais aussi pour adapter les infrastructures et installer de nouvelles bornes de recharge.