Pour tracer un portrait de la femme d’aujourd’hui

Je partage les propos de celle qui signait « Une fille qui était si bien dans sa peau jadis », dans une lettre où elle dénonçait l’insistance de sa mère pour qu’elle transforme le tomboy qu’elle était, en catin. Une mère qui fonctionnait par diktats stéréotypés sur ce que toute femme devrait obligatoirement faire avec son corps pour plaire aux hommes ! Pour faire suite à son propos, voici un texte de mon cru paru jadis dans trois publications et que j’ai eu l’occasion de lire dans une librairie de Montréal en décembre dernier.

Rempli d’autodérision envers la femme de 58 ans que je suis, je signale que même si je n’ai pas l’intention d’avoir recours aux traitements anti-âge, je me maquille quand même tous les jours, il m’arrive de porter des talons hauts, de colorer ma tignasse grise, et de faire attention à ma silhouette. Comme elle traite sa mère de « catin », pourrait-on parler d’une semi-catin dans mon cas, vu les rituels auxquels je m’adonne ?

« 1. Mode tu suivras religieusement, quitte à avoir l’air d’un épouvantail à moineaux. 2. Nourriture tu ne boufferas point afin que tes os transpercent ta peau. 3. Escarpins à talons hauts tu porteras, quitte à tituber comme une vieille alcolo. 4. Seins tu te feras gonfler jusqu’à ce que ta Silicon Valley fasse rougir d’envie Barbie. 5. Aux injections de collagène tu auras recours afin d’afficher une belle gueule de babouin. 6. Au plasticien tu demanderas de remplacer ton majestueux nez de Cléopâtre. 7. Aux peaux tendues des tams-tams du mont Royal tu songeras au moment de subir ton centième lifting. 8. Grâce aux traitements de liposuccion tes graisses profondes tu feras fondre, telles de honteuses cuillerées de sucre dans ton café. 9.Cheveux blancs tu coloreras afin de ne pas faire fuir l’amant fraîchement pêché sur Tinder. 10. De l’électrolyse tu dépendras afin de faire disparaître ta petite moustache à la Frida Kahlo susceptible d’irriter ton gros poilu d’amoureux. 11. À quelque commandement que ce soit... tu n’obéiras point. »

Martine Lacroix

J’ai apprécié votre texte humoristique sur un sujet, somme toute, plutôt clivant. Mais je sens le besoin de rappeler que l’appréciation qu’on a de son physique est commandée par une attitude mentale face à soi-même, et que dans la mesure où on agit en fonction de ses idéaux personnels, on devrait apprécier ce qu’on est devenu avec le temps, compte tenu de la vie qu’on a menée.