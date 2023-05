Québec investit plus de 150 M$ pour la construction d’une usine de matériaux de batterie à Bécancour

Le gouvernement Québec vient de confirmer une aide financière de 151,87 M$ à General Motors (GM) et la sud-coréenne Posco Future M -anciennement Posco Chemical- pour la construction d’une nouvelle usine de 600 millions de dollars (M$) à Bécancour pour la production de matériaux de batterie.

Cet investissement, annoncé il y a plus d’un an, sera réalisé par Ultium CAM, une coentreprise détenue par GM et Posco. Cette usine se spécialisera dans la production de matériaux actifs de cathodes destinés à l’industrie de batterie. À terme, quelque 200 emplois y seraient créés.

Le premier ministre du Québec, François Legault, en a fait l’annonce aujourd’hui en présence du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon et du pdg d'Investissement Québec, Guy Leblanc. Pour Québec, le démarrage de cette usine, prévu en 2025, consolidera la position du Québec «comme un acteur important de la filière batterie en Amérique du Nord».

L’usine d’Ultium CAM, déjà en construction, sera localisée à Bécancour. Le fruit de sa production servira à la production des batteries de véhicules électriques produits par GM, dont le Chevrolet Silverado EV, le GMC HUMMER EV et la Cadillac LYRIQ.



Le manufacturier automobile américain dit prévoir la production d’un million de véhicules électriques par an à partir de 2025. En juillet dernier, le département de l’Énergie américain s’est engagé à prêter 2,5 milliards (G) de dollars US à GM pour la construction de trois usines de fabrication de cellules de batterie dans les États du Ohio, du Tennessee et du Michigan.

Au cours des derniers mois, tant GM que l'allemande Vokswagen ont annoncé des milliards d’investissements dans la construction d’usines de production de voitures électriques en Ontario. En avril, Le Journal s’était d’ailleurs rendu à St-Thomas pour raconter l’histoire de cette ville ontarienne qui a réussi à ravir l’usine au Québec.

Huit millions en recherche

Par la même occasion, le gouvernement a annoncé ce lundi des investissements de 8 M$ destinés à sept projets de recherche et d’infrastructure. Ceux-ci tenteront d’accélérer le développement de la filière batterie et l’électrification des transports, de décarboner la zone industrialo‐portuaire de Bécancour et d’accroître la production et l’utilisation de l’hydrogène vert.

Photo courtoisie

Outre la nouvelle usine d’Ultium CAM, la nouvelle zone d’innovation - baptisée Vallée de la transition énergétique – comprend Vale (nickel), Nouveau Monde Graphite (graphite), Nemaska Lithium (hydroxyde de lithium), BASF (composants de batteries), FLO (bornes de recharge) et Air Liquide (hydrogène).

Plus de détails suivront.