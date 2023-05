Un champion terre à terre

Olivier Aubin-Mercier n’a pas fait de folies avec sa bourse de 1 million $ après avoir été sacré champion de la PFL. En plus d’un bidet, il a mis la main sur une carte Pokemon très rare. Une belle preuve de la simplicité de la part du premier québécois à devenir champion de cette discipline.

• À lire aussi: Francis Ngannou, une grosse prise pour la PFL

• À lire aussi: Un adversaire plutôt inusité pour Olivier Aubin-Mercier

Toutefois, ce n’est pas ça qui nous a marqués lors de notre entretien dans les derniers jours. Malgré la gloire et un compte de banque maintenant bien rempli, il est demeuré la même personne. Ce n’est pas toujours le cas chez les athlètes professionnels.

« Plus tu vieillis, plus tu te rends compte que tout est une illusion, que ce soit ton image ou celle des autres personnes, mentionne Olivier Aubin-Mercier. J’ai vraiment décidé d’être moi-même. Ça se voit dans mes entrevues et dans mes combats.

« Je ne m’en fais plus avec ce que les gens disent de mes performances ou de mes propos. Ça m’a enlevé un gros poids sur les épaules. »

Ce « poids », il l’a eu pendant les années alors qu’il évoluait dans les octogones de l’UFC entre 2014 et 2019.

« Dans la PFL, c’est basé sur les performances, alors que dans l’UFC, si tu n’as pas une grande gueule, ça se peut que tu attendes longtemps pour un combat de championnat du monde même si tu es vraiment bon », souligne celui qui est surnommé le « Canadian Gangster ».

Un prêt pour un cabanon

En 2020, Aubin-Mercier a été au cœur d’une tempête parfaite durant laquelle sa carrière aurait pu prendre fin. Après avoir quitté l’UFC, le Québécois s’est retrouvé dans une situation complexe avec la pandémie.

« Je suis allé à la banque pour faire une demande de prêt de 10 000 $. J’avais mentionné que c’était pour me construire un cabanon dans ma cour, raconte l’athlète de 34 ans en riant. Cet argent a plutôt servi à me payer deux camps d’entraînement à l’extérieur du pays où c’était plus facile de s’entraîner.

« Puis, j’ai subi une blessure avant mon premier combat dans la PFL. J’ai tout de même embarqué dans le tournoi et j’ai fait le deuxième combat. Si j’avais eu une autre blessure, ma carrière était terminée. J’aurais dû changer de vocation. »

Une pandémie bénéfique

Il est un des rares athlètes à avoir retiré des bénéfices de la pandémie.

« Ça m’a aidé et ça m’a donné le temps de m’améliorer. Les entraînements étaient bien ficelés. En raison des délais serrés entre les combats, je n’ai plus le temps de m’améliorer au niveau technique. »

Les résultats ont été éclatants. Le mois dernier, il a signé sa septième victoire de suite. Un exploit dans le monde des arts martiaux mixtes.

Manque de motivation

C’est difficile de devenir champion, mais c’est encore plus difficile pour le demeurer. Cette expression s’applique bien à la PFL. Les combattants doivent recommencer à zéro chaque saison. Comme un joueur de la LNH qui remporte la Coupe Stanley.

« Mon premier combat [victoire contre Shane Burgos] de la saison de la PFL est venu très rapidement. Je n’avais pas vraiment de motivation, mais je me donnais à 100 % dans mes entraînements. J’allais au gymnase en reculant, mais j’avais fait mes devoirs. Je n’ai rien pris à la légère. »

Romero sur son chemin

Pour son deuxième combat de la saison, Aubin-Mercier (18-5) affronte Anthony Romero (12-1) dans un gala qui est présenté à Atlanta, le 23 juin.

« Anthony est un bon tacticien et il va falloir faire attention avec cet aspect. Il est bon, mais pas excellent dans tous les départements. Sur papier, je suis vraiment en avance.

« Ce type de combattant est capable de gagner des rounds sans se mettre trop en danger. C’est un piège que je vais devoir éviter. »

Avec une victoire convaincante, le Québécois pourrait se placer en position avantageuse chez les 155 lb pour une place éliminatoire de la PFL.

LA PROFESSIONAL FIGHTERS LEAGUE (PFL) EN BREF

Fondation de la PFL en 2018 après une restructuration de la World Series of Fighting (WSOF).

Le premier événement a eu lieu le 7 juin au Madison Square Garden.

La PFL fonctionne comme plusieurs ligues sportives avec une saison régulière (deux combats pour chaque combattant). Ils accumulent des points selon leurs résultats. Les quatre athlètes ayant récolté le plus de points passent aux séries éliminatoires.

Les gagnants des demi-finales accèdent au combat de championnat. En plus du titre, le gagnant empoche une somme de 1 million $.

La cage de la PFL est circulaire et non octogonale.

Il y a près de 100 combattants sous contrat. Chaque saison commence avec un total de 72 combattants dans les six catégories.

Une arène circulaire interdite au Québec

La PFL aimerait tenir un événement ici en 2024

Photo d’archives, AFP

Pour une question de forme d’arène, le rêve d’Olivier Aubin-Mercier de se battre dans un gala de la Professional Fighters League (PFL) au Québec pourrait ne jamais se réaliser.

Selon les règlements de la Régie, seulement deux types d’arènes sont acceptés au Québec : un ring pour la boxe et un octogone pour les arts martiaux mixtes. Pour sa part, la PFL utilise une arène circulaire qui n’est pas autorisée au Québec.

Il faut préciser que l’UFC a les droits d’utilisation sur l’octogone à travers le monde. L’organisation américaine et ses dirigeants sont en mesure de bloquer des événements comme bon leur semble.

Pour que le Québec puisse accueillir un événement de la PFL, il faudrait que la Régie assouplisse ses règlements. Ce n’est pas mission impossible, mais un tel processus pourrait être ardu sur le plan bureaucratique.

Un intérêt marqué

Revenons à la PFL. L’intérêt de cette ligue d’arts martiaux mixtes de présenter un événement au Québec est bien réel.

La vice-présidente Nicole Duva a déjà contacté certains dirigeants de la Régie pour sonder le terrain. Bien sûr, Aubin-Mercier serait l’attraction de cette soirée.

Pour le moment, elle n’a pas encore déposé de demande officielle selon nos informations. Duva a possiblement frappé un mur quand on lui a fait part des règlements en vigueur en sol québécois.

« Lorsqu’Olivier a dit sa phrase célèbre après sa victoire (Québec is back, tabarnak!), j’ai tout de suite dit à notre CEO Peter Murray qu’il fallait organiser un gala avec Olivier au Québec, a raconté Duva. On attend seulement l’opportunité pour passer à l’action.

« La forme de notre arène est différente [de celle] des autres organisations. Lorsqu’on veut explorer de nouveaux endroits, on doit regarder les règlements de la commission athlétique. On doit faire des demandes afin de savoir s’ils peuvent faire certains assouplissements. »

Au Québec en 2024 ?

Selon Duva, la PFL souhaiterait débarquer au Québec pour l’un des événements de sa saison régulière de 2024. Si ça ne fonctionne pas, la PFL pourrait se tourner vers Toronto.

Par contre, ses dirigeants sont bien conscients qu’ils devraient avoir plusieurs combattants canadiens en action afin d’assurer le succès financier de leur événement.

« C’est nécessaire pour tenir un événement en sol canadien. Toutefois, avec notre format et des gagnants difficiles à prédire, ce n’est pas facile à organiser. »

Pas question de jouer du coude avec l’UFC

Photo tirée du compte LinkedIn

La Professional Fighters League (PFL) n’a pas l’intention de rivaliser avec l’UFC. Loin de là. Les dirigeants veulent seulement développer leur compagnie à leur façon.

La PFL présente ses galas sous forme de saison à l’intérieur d’une période donnée. Comme la majorité des ligues sportives. Elle ne se distingue pas seulement à ce niveau.

« La grande différence entre nous et l’UFC, c’est la façon dont nous traitons nos athlètes, a expliqué la vice-présidente Nicole Duva. On travaille en collaboration avec nos athlètes. Ils ne travaillent pas pour nous. »

La plus belle preuve de cette affirmation est l’énorme entente qui vient d’être signée par l’ancien champion poids lourd de l’UFC, Francis Ngannou. Une annonce qui a fait beaucoup de bruit.

« C’est une nouvelle extraordinaire, a ajouté Duva. On aura une meilleure idée de son impact lorsqu’il se battra sur notre premier événement à la télévision à la carte. »

La PFL est en pleine progression, mais ses responsables sont bien conscients du danger d’une expansion trop rapide.

« On est en train de trouver un équilibre. On va continuer de faire des embauches majeures tout en nous occupant du développement de nos propres combattants. »

Née dans la boxe

Si le nom de Duva vous dit quelque chose, c’est normal. Ses deux parents ont été promoteurs de boxe aux États-Unis pendant des décennies.

Pourquoi a-t-elle fait le saut dans les arts martiaux mixtes ?

« Durant la pandémie, j’ai senti que je devais faire quelque chose de nouveau, a expliqué Duva. Puis, j’ai vu l’annonce de la PFL sur LinkedIn et je me suis dit que j’avais les qualités requises pour ce boulot (directrice des affaires légales).

« On a rapidement trouvé un terrain d’entente. »

Elle a donc décidé de ne pas poursuivre l’œuvre de ses parents.

« C’est devenu très difficile pour les petits promoteurs dans le monde de la boxe. Pour ma mère, ce n’était pas une question financière. Elle était encore capable de suivre la parade, mais sa passion était moins présente. »