Une brèche pour Leylah Annie Fernandez à Roland-Garros?

Une brèche pour Leylah?

Le tableau s’ouvre un peu pour Leylah Annie Fernandez à la suite de la défaite surprise de la Suissesse Belinda Bencic, 12e tête de série chez les femmes à Roland-Garros. Ennuyée récemment par une blessure à une jambe, elle s’est inclinée lundi face à la Russe Elina Avanesyan, 134e mondiale et joueuse repêchée. C’est-à-dire qu’elle a perdu son troisième et dernier match des qualifications, mais qu’elle a accédé au tableau principal en raison d’un forfait de dernière minute. Mais avant de penser au troisième tour, la Québécoise devra se débarrasser de la jaune Danoise Clara Tauson, 127e.

Bianca entre en scène

Toujours chez les Canadiennes, Bianca Andreescu entamera son tournoi mardi. Elle aura tout un défi face à l’ancienne numéro 1 mondiale, la Bélarussienne Victoria Azarenka, 18e favorite de la compétition. L’Ontarienne de 22 ans sera la troisième athlète de l’unifolié à fouler le magnifique court Simonne-Mathieu en trois jours, après Leylah et Félix Auger-Aliassime. Andreescu, maintenant 42e à la WTA, espère certainement connaître les joies de la victoire comme Fernandez, ce qui serait une première pour elle depuis la fin mars.

Entrées réussies pour Alcaraz et Djokovic

Les deux grands favoris chez les hommes ont passé le premier tour aisément. Carlos Alcarez n’a pas traîné sur le Suzanne-Lenglen, éliminant sur son passage l’Italien issu des qualifications Flavio Cobolli, 6-0, 6-2 et 7-5, en moins de deux heures. Le numéro 1 mondial a dit qu’il s’était senti «invincible» en début de rencontre. On n’a pas de difficulté à le croire! Quant à Novak Djokovic, la troisième tête de série s’est fait les dents en battant en trois manches l’Américain Aleksandar Kovacevic, 6-3, 6-2 et 7-6 (1).

Un marathon de 4h35 pour Wawrinka

Stan Wawrinka a redonné un sens à son surnom «Stan the Man» en sortant vainqueur d’un marathon de 4 h 35 min face à l’Espagnol Albert Ramos-Vinolas en cinq sets de 7-5 (7), 6-4, 6-7 (2), 1-6 et 6-4. Les deux vétérans (38 ans pour le Suisse et 35 pour Ramos-Vinolas) ont donné tout un spectacle sur le petit court 14. Leurs plus belles années sont derrière eux, mais il leur en reste encore dans le réservoir. Wawrinka, un ancien troisième mondial, qui pointe maintenant au 89e rang, n’avait pas gagné à Roland-Garros depuis trois ans.