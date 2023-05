Une situation inquiétante pour les agriculteurs des provinces de l’Atlantique

La sécheresse inquiète de plus en plus les agriculteurs des provinces de l’Atlantique qui ont désespérément besoin d'eau dans les prochaines semaines.

C’est ce qu’a rapporté «CTV News», en précisant que les prévisions météorologiques annoncent peu de pluie pour les provinces du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le temps sec a des conséquences: dans la vallée d'Annapolis, en Nouvelle-Écosse, les agriculteurs utilisent leurs réserves d'eau, et ce, deux mois plus tôt que prévu.

«Nous irriguons sans arrêt, a indiqué le président de l’Association des producteurs horticoles de la Nouvelle-Écosse, William Spurr. Lors des deux dernières semaines et demie, nous avons probablement irrigué autant que nous le ferions normalement en juillet et août. Nous ne sommes même pas encore en juin.»

Le principal intéressé a souligné qu’il prévoyait installer un système d'irrigation dispendieux plus tard cet été, mais qu'il a été obligé de le faire plus tôt que prévu éviter de perdre des pommiers.

«Je suis un peu inquiet de ce qui pourrait arriver si nous n'obtenons pas de pluie, a-t-il admis. Si cela continue, nous allons avoir beaucoup de problèmes.»

«Ce sera très préoccupant»

De son côté, le directeur général de l'Office de la pomme de terre de l'Île-du-Prince-Édouard, Greg Donald, a mentionné que la région n’avait reçu que le quart des précipitations normalement prévues en avril et en mai.

«Si nous avons une bonne pluie au cours des deux prochaines semaines, tout ira bien, mais si ce n’est pas le cas, ce sera très préoccupant», a-t-il dit.

Selon Environnement et Changement climatique Canada, certaines régions du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse ont connu le mois d'avril le plus sec jamais enregistré.