GAGNON, Rachel Doyon



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre mère, grand-mère et arrière-grand-mère Rachel Doyon, survenu à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 mai 2023, à l'âge de 84 ans et 7 mois. Elle était l'épouse de feu monsieur Gérald Gagnon et la fille de feu dame Germaine Dostie et de feu monsieur Wilfrid Doyon. Autrefois de St-Joseph-de-Beauce, elle demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses fils bien-aimés : Michel (Guylaine Brassard) et Claude (Ginette Toulouse) ; ses petits-enfants : Paméla Brassard Breton (Patrick Parent Santerre), Lisa-Marie Brassard Breton, Alex Breton (Alexandrine Bélanger) et Jade Breton (Tony Cyr) ; ses arrière-petits-enfants : Lyana Breton Cyr, Jayke Parent et Malia Breton ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Cécile (feu Fidel Veilleux), Rita (feu Hermel Giguère), feu André (feu Anita Roy), Roland (Louise Pineau), Claude (Lucie Blanchette), Céline (Hugues Rancourt) et Marcel (Paule Labbé). Elle est allée rejoindre son époux Gérald et son fils adoré Alain qui l'ont précédée. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis, pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer, 625, Avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, tél. : 514-861-9227 ou 1-888-766-2262, site web : www.societederecherchesurlecancer.ca