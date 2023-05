À propos de la mesquinerie de certains enfants

J’ai lu le texte « Que penser de l’attitude de notre sœur ? » signé « Enfants inquiets », et je n’en suis pas revenue. Il est évident qu’un semblable texte ne peut être dicté que par une jalousie malsaine de ces enfants envers leur sœur. Leur pauvre mère qui est prise au milieu de tout ça doit en être bien triste, elle qui a eu son lot de malheurs avant de se retrouver chez sa fille.

Et maintenant, elle doit subir la jalousie de ses deux plus jeunes, parce que son aînée, une femme célibataire qui a bien réussi dans la vie, a décidé d’en prendre soin, en osant lui faire payer une sorte de loyer pour tous les services qu’elle lui rend. Des services qu’elle devait d’ailleurs payer dans la résidence où elle vivait aupa-ravant. Ce geste, tout à son honneur, se transforme désormais en opprobre.

Je n’en reviens pas que ce garçon et cette fille puissent reprocher à leur sœur de voler leur mère parce qu’elle lui réclame une pension. Comment peuvent-ils s’imaginer qu’elle devrait lui rendre tous ces services gratuitement, alors qu’ils doivent bien savoir que des services de cet ordre méritent rétribution ?

Que leur sœur ait bien réussi dans la vie n’a rien à voir avec la situation. Elle a travaillé pour obte-nir ce qu’elle possède, puisque rien ne se fait tout seul dans la vie. Pas plus que n’a à voir le fait que les deux plus jeunes ont moins bien gagné leur vie. L’impression que ça m’a laissée, c’est que ces deux personnes attendent l’héritage, et que si maman paie pour son hébergement (peu importe à qui) ça va leur enlever de l’argent auquel ils pensent avoir droit. De la jalousie et de la mesquinerie à son meilleur !

Gisèle

Vous ne pouviez pas mieux extrapoler qu’en déduisant que le calcul de ces deux enfants, en blâmant leur sœur, est issu d’un sursaut intéressé généré par la mesquinerie. Quelle tristesse !