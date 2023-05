Une remontée à la Bianca Andreescu

PARIS | Les insuccès de Bianca Andreescu sur la terre battue sont-ils derrière elle? La Canadienne a en tout cas remporté un premier match cette saison sur cette surface, en trois tentatives, et elle a choisi le bon moment, soit au premier tour de Roland-Garros.

Face à une Victoria Azarenka irritable d’un bout à l’autre de l’affrontement, Andreescu est restée détenue dans ce duel entre deux anciennes championnes en Grand Chelem; la Bélarussienne deux fois en Australie (2012 et 2013) et la Canadienne à New York (2019).

Bianca est revenue de l’arrière pour se sauver avec une victoire de 2-6, 6-3 et 6-4, mardi soir, heure de Paris.