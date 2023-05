Contrat de Samuel Montembeault : trois options sont sur la table

Samuel Montembeault flotte toujours sur un nuage quelques jours après avoir remporté le Championnat mondial de hockey avec la formation canadienne.

Il a raconté comment il avait pu vivre l'événement lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi.

«C'est la première fois que j'avais la chance de jouer au niveau international. C'est aussi la première fois, depuis le niveau junior, que j'avais la chance de jouer des matchs éliminatoires. C'était vraiment une belle expérience. Je suis très content d'avoir remporté le tournoi.»

Le gardien des Canadiens ajoute que la chimie s'est installée rapidement au sein de la formation canadienne.

«On était chanceux. On avait vraiment un bon groupe de gars. Tout le monde s'entendait super bien. On avait vraiment beaucoup de plaisir. On a pu s'améliorer tout au long du tournoi. Après, nous étions vraiment contents de tous célébrer. Tout le monde a contribué.»

Le Québécois n'est pas sans savoir que sa situation contractuelle faisait jaser à Montréal pendant qu'il était en action avec le Canada.

«J'ai encore une année complète à mon contrat. J'ai encore beaucoup de temps pour renégocier avec eux. Ils ont beaucoup de travail cet été. Ils ont plusieurs dossiers à régler. Si ça peut se faire au camp d'entraînement, comme Jake Allen avait fait, ou lors de la saison, comme Jordan Harris avait fait, c'est certain que je serais très content.»

Un troisième scénario serait aussi à envisager si les Canadiens tardaient à contacter Montembeault dans le but d'amorcer des négociations de contrat.

«Je ne peux me concentrer que sur moi-même. J'ai un été très important devant moi. Je vais devoir me concentrer sur mon jeu tout au long de la saison. Si j'ai une bonne saison, ça va juste être mieux pour moi à la fin de la saison prochaine.»

Voyez l'entrevue en question dans la vidéo ci-dessus.