Coupe Memorial: la « nature humaine » rattrape les Remparts qui s'inclinent pour la première fois du tournoi

KAMLOOPS | Dans un match qui ne voulait rien dire pour eux, les Remparts ont livré une prestation en demi-teinte, mardi soir face aux Petes de Peterborough, s’inclinant 4-2 au Sandman Centre.

Québec termine quand même au premier rang du classement du tournoi à la ronde avec un dossier de deux victoires et une défaite. Avec cette victoire, les Petes forcent de leur côté la tenue d’un match de bris d’égalité, jeudi soir face au perdant de la rencontre de mercredi entre les Blazers de Kamloops et les Thunderbirds de Seattle. Le vainqueur de ce duel accédera directement à la demi-finale.

C’était quelque peu prévisible mais les Diables rouges ont probablement joué leur pire match depuis un bon moment. La rencontre ne voulait rien dire puisqu’ils sont déjà assurés d’une place en finale et on n’a pas senti la même émotion qu’à l’habitude chez les hommes de Patrick Roy.

« Pour être honnête, je pense qu'on a manqué de concentration. On n'était pas prêts pour ce match et ils ont été meilleurs que nous. Ce sont toutes de bonnes équipes et on les a peut-être pris à la légère. On pensait trop à dimanche et on n'a pas joué de la bonne façon et on s'est fait pogner », résumait l'attaquant Justin Robidas.

« La nature humaine »

Patrick Roy voyait la situation de la même façon, mais ne flagellait pas ses joueurs pour autant.

« On va se le dire, la nature humaine, un moment donné, elle a ses limites. Oui, on a essayé de se préparer. Oui, on a parlé de plein de choses avec les joueurs pour essayer de connaitre le meilleur match possible mais, contre une équipe qui jouait avec urgence, on n'avait pas cette urgence-là et la concentration était plus difficile. [...] Ça été un match émotif lundi donc de recréer cette émotion le lendemain dans un match qui ne voulait rien dire pour nous, c'était difficile. Je ne peux pas blâmer mes joueurs pour ça, au contraire. Je suis fier parce que j'ai l'impression qu'ils ont essayé. »

Ce manque de concentration a d'ailleurs directement mené aux deux premiers buts des Petes en deuxième période. Le premier a été causé lorsque Vsevolod Komarov a chuté en possession de rondelle, dans son territoire et le second à la suite d'un cafouillage de gestion de rondelle en zone neutre.

« Malheureusement, on aurait aimé donner un meilleur spectacle mais on était rendu là. »

Rousseau retiré en troisième

Les Remparts avaient hésité à utiliser William Rousseau lors du match de mardi en raison du fait qu'il n'y avait pas d'enjeu mais le gardien partant était quand même d'office. Après le quatrième but des Petes, sur leur 29e tir du match, il a été retiré au profit de l'auxiliaire Quentin Miller.

« Je trouve ça poche parce qu'on ne s'est pas présenté pour Will. Lui, il voulait jouer ce match-là et nous aider. Il nous a gardé dans ce match et on n'a pas été capable de l'aider. Pour moi, c'est ce qui me déçoit un peu. Miller a fait un excellent travail. Il n'avait pas joué depuis un petit moment donc c'est tout à son honneur. »

Le personnel d'entraineurs avait discuté de la situation de Rousseau avant le match. Miller avait été averti qu'il était possible qu'il voit de l'action.

« On a jonglé longtemps avec l'idée de lui faire jouer la moitié du match, une période, deux périodes, pas jouer du tout. Will voulait jouer et on était confortable avec cette situation. On était venu ici pour gagner trois matchs mais on a affronté un adversaire qui a joué un bon match », a expliqué l'entraineur-chef.

Chose certaine, Miller a bien fait en relève à Rousseau, bloquant les sept tirs dirigés vers lui dont un de Tucker Robertson pour lequel il a dû y aller d'un spectaculaire déplacement gauche-droite.

« Je me prépare tout le temps comme si c'était moi qui jouait, mentionnait Miller qui n'avait pas obtenu de départ depuis le dernier match de la saison régulière, le 25 mars. Ce n'est pas évident mais j'essaie de faire ça le plus possible. Aujourd'hui, ils m'avaient dit que j'avais encore plus de chances de jouer et c'est arrivé. J'étais prêt. »

Longue pause

Les Remparts profiteront maintenant de quatre jours de congé avant la finale de dimanche.

« On va avoir quelques jours de congé pour réfléchir à tout ça. Peut-être pas penser au hockey pendant 24 ou 48h et ensuite on va se concentrer sur dimanche », estimait Robidas.