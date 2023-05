De quelles assurances aurez-vous besoin pour couvrir vos frais de santé à la retraite?

Hélas, personne n’échappe au vieillissement, et au fur et à mesure que l’on prend de l’âge, la santé décline. À la retraite, comment couvrirez-vous les frais de santé qui iront en augmentant?

Il est difficile de prévoir l’évolution de son état de santé et combien il en coûtera pour faire face à des besoins croissants en soins médicaux. Tant que l’on est sur le marché du travail, si l’on bénéficie d’une assurance collective au travail, le problème ne se pose pas. Mais qu’adviendra-t-il à la retraite?

Bien sûr, le régime public couvre une partie des dépenses, mais pas tout. Il faut en effet défrayer soi-même tout ou partie des médicaments, des soins dentaires, des services paramédicaux (physiothérapie, massothérapie, etc.) et des soins à domicile le cas échéant. Ce qui représente plusieurs milliers de dollars chaque année. Et puisque l’espérance de vie augmente, on devra aussi assumer ces frais plus longtemps.

Prolonger le régime d’assurance collective

«Si vous avez une assurance collective au travail ou dans le cadre d’une association professionnelle, il est possible que vous puissiez la prolonger après avoir quitté votre emploi», explique la planificatrice financière Liette Massé du Groupe financier Amethys. Ce prolongement de plan pour retraités est toutefois assez rarement offert.

Souscrire à une assurance complémentaire

Vous ne pouvez pas prolonger votre assurance collective? Dans ce cas vous pourriez souscrire à une assurance maladie complémentaire à la Régie d’assurance maladie du Québec (RAMQ). «Ces produits offerts par certaines compagnies d’assurance peuvent payer la partie des médicaments non couverte par la RAMQ, ainsi que des examens, des tests de santé en clinique privée, des soins médicaux, des soins infirmiers à domicile, des prothèses, etc. Cela dépend de la formule choisie», indique Liette Massé.

Attention : pour être accepté sans questions sur votre santé, vous devrez effectuer la demande dans un délai maximum de 60 ou 90 jours après avoir quitté le régime d’assurance collective. «C’est particulièrement intéressant si vous souffrez d’un problème de santé nécessitant des soins et médicaments coûteux, le diabète par exemple, car vous ne serez pas refusé», mentionne Liette Massé.

Il existe différents forfaits dont la tarification varie notamment en fonction de la tranche d’âge et de la couverture souhaitée. Il faut également savoir qu’il existe des polices d’assurance avec ou sans bilan de santé. Sans bilan de santé, l’acceptation est garantie, il n’y a pas d’exclusion, mais le coût sera plus élevé. Avec bilan de santé, ce produit sera moins coûteux, mais l’assu­reur exclura tous les problèmes de santé préexistants.

Convertir son assurance invalidité

Quelques produits d’assurance invalidité peuvent être convertis en assurance de soins de longue durée si l’on n’est plus en mesure d’accomplir deux activités de la vie courante (marche, alimentation, hygiène, habillement, etc.). «Dans ce cas, on est considéré en perte d’autonomie et l’assurance versera un montant mensuel. Cela permettra de payer des soins», précise Liette Massé, qui ajoute toutefois que peu d’assureurs offrent cette possibilité et que l’acceptation est difficile.

La planificatrice financière rappelle qu’il faut prévoir ses couvertures d’assurance lorsqu’on est encore en bonne santé. «L’assurance, on la prend quand il fait beau! Si on attend d’avoir des problèmes de santé, alors on risque de ne pas être accepté», prévient-elle.