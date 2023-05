Décès de Michel Côté: «Ça nous scie les deux jambes», dit le producteur de «C.R.A.Z.Y.», Pierre Even

Moins de deux ans après avoir vu le réalisateur Jean-Marc Vallée nous quitter prématurément, le producteur de C.R.A.Z.Y., Pierre Even, est bouleversé par le décès de Michel Côté. «Le départ de Jean-Marc était déjà énorme... Celui de Michel, ça nous scie les deux jambes», confie-t-il.

«C’est extrêmement triste. Ils sont partis beaucoup trop tôt tous les deux, se désole Pierre Even, joint par Le Journal, mardi, au lendemain de l’annonce du décès de Michel Côté.

«Pour tous les gens qui ont participé à C.R.A.Z.Y., ce film-là a été une expérience marquante et enrichissante. On reste la gang de C.R.A.Z.Y.. Il y a ce lien très fort qui nous unit. Sur le mur de ma maison, il y a des photos de Jean-Marc (Vallée) et Michel (Côté) ensemble sur le plateau de tournage du film. C’est tout un choc de penser qu’ils ne sont plus là avec nous...»

Photo d'archives

Pierre Even a eu la chance de côtoyer Michel Côté durant plusieurs mois pendant la tournée de C.R.A.Z.Y. dans les grands festivals internationaux, dont la prestigieuse Mostra de Venise, en septembre 2005. Il a retravaillé avec lui quelques années plus tard, pendant le tournage de la comédie Les maîtres du suspense (2014), de Stéphane Lapointe.

«Tout le monde connaît Michel l’acteur parce qu’on a tous déjà eu la chance de voir ce qu’il peut faire. Mais moi, ce que je retiens d’abord et avant tout, c’est l’homme formidable qu’il était, souligne Pierre Even.

«C’était tellement un homme gentil, fin et drôle. Je me souviendrais toujours des moments qu’on a passés ensemble pendant la tournée de C.R.A.Z.Y., en 2005. Tous les fous rires qu’on a eus, et tout ce qu’on a vécu ensemble autour de ça.

«Je me souviendrais toujours de la fois où, après une projection de C.R.A.Z.Y., un homme d’une cinquantaine d’années était venu voir Michel pour lui dire: “il faut que je m’en aille, j’ai un téléphone important à faire.” La performance de Michel dans le film lui avait donné le goût de reprendre contact avec son fils. Cette anecdote-là démontre bien comment Michel avait un lien très fort avec le public, et comment les gens lui faisaient confiance et allaient naturellement vers lui. C’est quelque chose d’extrêmement précieux que Michel avait réussi à développer avec le public.»

Hommage à Gatineau

Pierre Even se rendra à Gatineau le 4 juin prochain pour assister à une projection de C.R.A.Z.Y., organisée par le Festival du film de l’Outaouais en hommage à Michel Côté. Le fondateur et directeur général de l’événement, Didier Farré, a annoncé lundi que la 24e édition du festival sera dédiée au populaire acteur.

«Didier Farré m’a appelé lundi pour me dire qu’il organisait rarement des projections de dernière minute mais que comme il était un bon ami de Michel, il voulait lui rendre hommage, explique Pierre Even.

«Ça va être un beau moment. La meilleure façon de rendre hommage à Michel, c’est de montrer les œuvres qu’il a faites.»