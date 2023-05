Décès de Michel Côté: la mairesse d’Alma promet un hommage significatif

Le regretté Michel Côté aura droit à un hommage digne de son illustre carrière là où il a grandi, promet la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont.

«C’est sûr que la ville va faire quelque chose, nous allons regarder ça assez rapidement. Je sais que le conseil de ville veut faire quelque chose de significatif parce qu’il a été tout un ambassadeur pour Alma. Un comité sera formé pour regarder ça de plus près et arriver avec un legs à la hauteur de ce grand homme et ce grand artiste qui nous a si bien représentés», a déclaré Mme Beaumont, au Journal.

Déjà depuis 2011, la salle de spectacles de 780 places d’Alma porte le nom de Michel Côté. Un autre lieu pourrait-il porter le nom de celui qui nous a quittés, lundi, à l’âge de 72 ans ? Toutes les options seront étudiées, affirme la mairesse.

«Ça peut ressembler à plusieurs choses. Je veux bien faire les choses et que ça donne un beau résultat.»

Sous le choc

Selon Sylvie Beaumont, les citoyens d’Alma sont sous le choc depuis l’annonce de son décès.

«C’était leur Michel Côté, c’était leur représentant, un grand artiste et humaniste. Les gens étaient très attachés à Michel Côté. Quand tu le rencontrais, tu tombais immédiatement sous son charme. Il était tellement attachant, généreux, sensible et gentil», confie celle qui a aussi eu la chance de le croiser à quelques reprises.

«J’étais là quand on a nommé la salle Michel-Côté. Il était extrêmement ému de recevoir cet hommage de son vivant. C’est là qu’on voyait toute sa grandeur. Il recevait ça avec beaucoup d’humilité. En même temps, il était tellement reconnaissant envers les gens qui avaient pensé à ça. C’était devant sa famille et ses amis. À plusieurs reprises, j’ai pu le rencontrer et j’ai senti que c’était un homme vrai.»