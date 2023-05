Des Québécois veulent créer un fonds durable et responsable de 1 G$

Dix grands investisseurs québécois se sont donné comme objectif, mardi, de créer un fonds de 1 milliard $ qui sera consacré aux placements dits durables et responsables.

Ces investisseurs sont la Caisse de dépôt, la Banque Nationale, Bâtirente, l'assureur Beneva, le Mouvement Desjardins, le Fonds de solidarité FTQ, Fondaction CSN, la fondation familiale Trottier, Optimum Grouope financier et le Samara Family Office, qui investit pour le compte d'une centaine de familles fortunées.

Jusqu'ici, le groupe a recuelli des «manifestations d'intérêts» d'une valeur totale de 300 millions $ pour le nouveau «Fonds Investi». Il se donne 24 mois pour atteindre son objectif de récolter 1 milliard $.

«Cette initiative a pour objectifs d’identifier et de faire croître les stratégies d’investissement durable les plus novatrices et de propulser les firmes de gestion d’actifs québécoises spécialisées en ESG [questions environnementales, sociales et de gouvernance] et en finance durable», lit-on dans un communiqué publié mardi.

L'un des gestionnaire du fonds sera la firme montréalaise Innocap.