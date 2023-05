Feux de forêt: environ 200 maisons et structures endommagées ou détruites près d’Halifax

Quelque 200 maisons et structures ont été endommagées ou détruites par l’incendie de forêt de Tantallon, qui a ravagé des centaines d’hectares tout juste à l’extérieur d’Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Selon des données relayées lundi soir, les flammes couvraient environ 788 hectares, mais le brasier hors de contrôle continuait à se répandre, notamment alimenté par des vents soufflant à 20 km/h.

À ce jour, plus de 16 000 citoyens ont été évacués en raison de l’incendie de Tantallon et de celui de Barrington Lake, qui couvre plus de 10 000 hectares.

Katherine Tarateski fait partie des citoyens qui ont perdu leur demeure.

«La GRC (Gendarmerie royale du Canada) m’a appelée ce matin pour nous dire qu’ils se sont rendus à notre maison et qu’elle a brûlé. Ils n’ont pas pu retrouver nos animaux», a-t-elle raconté à CityNews.

En plus des évacuations et des dommages, les incendies entraînent une mauvaise qualité de l’air, notamment à Halifax.

«Lorsque les vents s'intensifieront du sud-ouest cet après-midi, la fumée se propagera vers l'est sur les collectivités à l'est d'Halifax. La visibilité et la qualité de l'air pourraient être réduites dans les collectivités touchées», a averti Environnement Canada dans un bulletin spécial.