La finale de la Coupe Stanley débutera samedi

Maintenant que tous les protagonistes de la finale de la Coupe Stanley sont connus, la Ligue nationale de hockey a indiqué que la série entre les Panthers de la Floride et les Golden Knights de Vegas s’amorcerait samedi, au T-Mobile Arena.

Toutes les rencontres seront diffusées sur les ondes du réseau TVA Sports et chacune débutera à 20 h. Les deux premières parties à Las Vegas auront lieu le 3 et le 5 juin. La série se déplacera ensuite à Sunrise pour les duels du 8 et du 10 juin.

Si nécessaire, les matchs numéro 5 (Vegas), 6 (Floride) et 7 (Vegas) seront tenus respectivement les 13, 16 et 19 juin.

Les Panthers profiteront d’un plus long congé que leurs rivaux puisqu’ils se sont débarrassés en quatre rencontres seulement des Hurricanes de la Caroline, mercredi dernier. En avance 3 à 0 dans la finale de l’Ouest, les Knights sont finalement venus à bout des Stars de Dallas en six rencontres, lundi.

En 2022-2023, ces deux équipes se sont affrontées deux fois en saison régulière. En janvier, les Golden Knights ont gagné par la marque de 4 à 2 à Vegas. En mars, les Panthers ont répliqué en l’emportant 2 à 1 au FLA Live Arena.