La LHJMQ s'impose comme la ligue à battre à la Coupe Memorial

KAMLOOPS | On peut faire dire ce qu’on veut aux statistiques, mais il y en a quand même une qui ne ment pas : en accédant à la finale de la Coupe Memorial, les Remparts deviendront la quatrième équipe de la LHJMQ de suite à prendre part au match ultime de ce tournoi. Pourtant, on continue d’entendre que le circuit Cecchini est plus faible que les deux autres ligues canadiennes.

En fait, les trois dernières éditions de la Coupe Memorial se sont soldés avec une formation de la LHJMQ qui soulevait le gros trophée : le Titan d’Acadie-Bathurst en 2018, les Huskies de Rouyn-Noranda en 2019 et les Sea Dogs de Saint-Jean en 2022.

À noter que la coupe n’a pas été remise en 2020 et en 2021 en raison de la pandémie.

Et si on ajoute la participation des Huskies en finale du tournoi de 2016, qu’ils avaient perdu face aux Knights de London, ce sera la cinquième fois en six éditions qu’une formation de la LHJMQ se rend jusqu’à la toute dernière partie de la compétition.

L'ancien entraineur-chef de l'Océanic de Rimouski, Serge Beausoleil, le notait sur Twitter mardi matin : « Je pense que l’on peut affirmer, en toute humilité, qu’il se joue du solide hockey dans la LHJMQ. »

« C’est tout à l’honneur de notre ligue et de nos équipes qui bâtissent des organisations très compétitives, a renchéri Patrick Roy à Kamloops. On a eu des périodes creuses mais les équipes se sont ajustées et adaptées à ce qui se passe dans les autres ligues. »

Parmi ces ajustements, il note surtout la façon de bâtir les équipes.

« On est peut-être plus all-in que jamais lorsque le moment est venu d’essayer de gagner et pas juste dans notre ligue, mais au Canada. »

Des notes à prendre

Ce que Roy évoque est un argument souvent entendu pour discréditer la LHJMQ, certains jugeant que les équipes de tête au Québec « s’achetaient » des championnats avec de nombreuses transactions à la période des Fêtes. Pour l’entraineur-chef des Thunderbirds de Seattle, il ne s’agit pas d’un aspect négatif.

« Ils font un bon travail et son plus agressifs pour bâtir leurs équipes à la date limite des transactions. La WHL a été plus conservatrice pendant un certain temps. Tu dois bâtir une équipe pour pouvoir rivaliser non seulement pour le championnat de ta ligue, mais aussi pour la Coupe Memorial. Les équipes du Québec gardent ça en tête. »

Changement de philosophie

D’ailleurs, la WHL a dû faire une introspection, récemment. Aucune formation de l’Ouest n’a remporté le championnat canadien depuis 2014 et ils n’ont participé qu’à deux finales depuis ce temps.

« Je pense que les résultats des dernières années à la Coupe Memorial ont changé la façon de bâtir nos équipes, a expliqué l’entraîneur et directeur général des Blazers de Kamloops Shaun Clouston en début de compétition. Nous avons eu plusieurs conversations avec des directeurs généraux ou des membres de la ligue à ce sujet. Je ne crois pas qu’il y avait un mandat d’en faire plus mais on savait qu’on aurait à être très compétitif sur le marché des transactions. C’est un peu une obligation, quand tu es l’équipe hôtesse. »

Le directeur-général des Thunderbirds, Bill La Forge, estime de son côté ne pas avoir changé sa façon de faire.

« Tu veux être une bonne équipe à chaque saison et la preuve c’est que nous avons six joueurs qui sont classés sur la liste de la Centrale de recrutement de la LNH en vue du prochain repêchage. On n’a pas une équipe super vieille mais on compte sur des joueurs d’élite. »

Derrière leur province

Pour l’entraineur-associé des Petes de Peterborough, Andrew Verner, les succès des équipes du Québec sont aussi une question de fierté.

« On en a beaucoup entendu parler avant d’arriver ici. Les équipes du Québec jouent avec beaucoup d’énergie quand ils arrivent à ce tournoi. Ils se rallient autour de leur province et ils amènent ça au tournoi. Ils jouent vraiment l’un pour l’autre. »

Son collègue avec les Petes et entraineur-adjoint de l’équipe, Derrick Walser, estime quant à lui que c’est un changement de mentalité stratégique qui peut expliquer les succès du Québec à la Coupe Memorial depuis plusieurs années.

Et ce dernier en sait quelque chose puisqu’il a évolué pendant quatre saisons dans la LHJMQ, de 1994 à 1998, avec les Harfangs de Beauport et l’Océanic de Rimouski.

« À mon époque, il y avait quelques propriétaires fortunés qui se paquetaient des équipes. Maintenant, les Remparts sont à la fin d’un processus de quatre ans. Ils n’ont pas fait beaucoup de changement et ont mis en place un groupe qui a tissé des liens.

« Quand je jouais dans la Q, c’était du jeu ouvert et les tirs pouvaient finir 50 à 42 ou 48 à 37. Par la suite, ils ont commencé à jouer plus défensif et c’est ce qui gagne des championnats. Si tu ne défends pas bien, tu ne peux pas gagner cette compétition », mentionne cet ancien défenseur qui, après l’entrevue, nous a demandé si le Dagobert était encore ouvert.

Comme quoi, même près de 20 ans plus tard, il n’a pas oublié son passage à Québec.

Résultats des dix derniers éditions de la Coupe Memorial

2011 Champions : Sea Dogs de Saint-Jean (LHJMQ) Finalistes : St. Michael Majors de Mississauga (OHL)

2012 Champions : Cataractes de Shawinigan (LHJMQ) Finalistes : Knights de London (OHL)

2013 Champions : Mooseheads d’Halifax (LHJMQ) Finalistes : Winterhawks de Portland (WHL)

2014 Champions : Oil Kings d’Edmonton (WHL) Finalistes : Storm de Guelph (OHL)

2015 Champions : Generals d’Oshawa (OHL) Finalistes : Rockets de Kelowna (WHL)

2016 Champions : Knights de London (OHL) Finalistes : Huskies de Rouyn-Noranda (LHJMQ)

2017 Champions : Spitfires de Windsor (OHL) Finalistes : Otters d’Érié (OHL)

2018 Champions : Titan d’Acadie-Bathurst (LHJMQ) Finalistes : Pats de Regina (WHL)

2019 Champions : Huskies de Rouyn-Noranda (LHJMQ) Finalistes : Mooseheads d’Halifax (LHJMQ)

2020 Pandémie

2021 Pandémie

2022 Champions : Sea Dogs de Saint-Jean (LHJMQ) Finalistes : Bulldogs de Hamilton (OHL)