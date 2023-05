Photos fournies par Réno-Jouets, JdeQ et BCF

Le 3e spectacle-bénéfice au profit de la Fondation Réno-Jouets de Québec et du Fonds Philanthropique Antoine, réunira sur la scène du Capitole de Québec, le mercredi 7 juin dès 19 h 30, André-Philippe Gagnon et Alexandre Barrette. Par ailleurs, la soirée sera sous la co-présidence d’honneur de Sébastien Ménard (photo 1), éditeur et rédacteur en chef, Journal de Québec, et Alex Harvey (photo 2), avocat, BCF Avocats d’affaires. Les profits amassés permettront à la Fondation d’offrir un maximum de jouets de qualité à des familles et enfants dans le besoin. Les billets sont en vente sur theatrecapitole.com et une formule souper-spectacle est également accessible. Les détails sur www.reno-jouets.ca/le-don-de-faire-rire

L’Agence de développement économique Québec International (QI) m’annonce la nomination de Carol Gilbert (photo) à titre de vice-président, services aux entreprises. Il connaît bien l’environnement de QI puisque depuis 2019 il était attitré à l’équipe en prospection des investissements étrangers, où il agissait comme directeur principal au cours de la dernière année. Il a collaboré à la meilleure performance de l’organisation en termes d’investissements directs étrangers avec des retombées de plus de 553,1 M$ en 2022. Il aura sous sa responsabilité les services dédiés à l’exportation et au développement de marchés, à l’innovation et la transformation numérique, et le développement des secteurs de force.

Rose des Champs

Dans un élan de prise de conscience, d’un besoin très fort de se reconnecter avec la nature et d’être alignée avec elle, Karine Martineau (photo de gauche) a pris la relève de Rose des Champs, l’entreprise fondée en Estrie en 2004 par sa mère Claire Mercier (photo de droite) et a déménagé l’entreprise à La Malbaie où les roses sauvages poussent naturellement depuis des lunes. La jeune femme a pris la tête de l’entreprise en 2020 après avoir traversé une période de remise en question professionnelle. Cette fleur mythique et ses bienfaits avérés pour le corps et l’esprit inspirent la compagnie Rose des Champs, de La Malbaie, dans la création de ses produits alimentaires et cosmétiques naturels. Renseignements : www.rosedeschamps.com.

Prix Ginette-Paradis

Lors du dîner de reconnaissance des bénévoles œuvrant à son populaire programme d’impôt bénévole, le Pivot a remis le prix Ginette-Paradis à la personne du groupe qui s’est démarquée au cours de l’année pour son intérêt pour l’organisme communautaire de Beauport, son respect envers les autres, son ouverture d’esprit, sa fierté et sa persévérance. Le récipiendaire de 2023 est Ghislaine Perron, bénévole pour le programme depuis plus de 16 ans. Mme Perron a produit 48 déclarations provinciales et fédérales et cumulé plus de 60 heures et demie de bénévolat pendant la période des déclarations de février à avril. Décédée en 2018, Ginette Paradis était une bénévole qui a œuvré pendant près de 18 ans pour le programme impôt bénévole qui a permis cette année de remplir gratuitement plus de 1500 déclarations d’impôt provenant de milieux défavorisés économiquement de l’arrondissement de Beauport et des environs. Sur la photo, de gauche à droite : Christian Gignac, conseiller en ressources humaines au Pivot ; la lauréate Ghislaine Perron, et Dominique Robert, responsable du programme.

Anniversaires

Kerry Fraser (photo) qui a arbitré plus de 1550 matchs de saison régulière et 250 matchs de séries de la Coupe Stanley de la LNH entre 1973 et 2010, 71 ans... Yann Latouche, PDG de EvenTouch... Tom Morello, musicien américain du groupe Rage Against the Machine, 59 ans... Roch Denis, ex-animateur (radio-télé), 66 ans... Ghislain Bérubé, collectionneur et bénévole au Tournoi pee-wee de Québec, 74 ans... Jacques Boulanger, ex-animateur radio et chanteur, 84 ans.

Disparus

Le 30 mai 2022 : Paul Vance (photo), 92 ans, parolier et auteur-compositeur et réalisateur artistique américain surtout connu pour être le coauteur de la chanson Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini, reprise en français par Dalida sous le titre Itsi bitsi, petit bikini... 2020 : Michel Gauthier, 70 ans, ex-chef du Bloc Québécois et ex-député péquiste de Roberval de 1981 à 1988... 2018 : Gabriel Gascon, 92 ans, homme de théâtre, mais aussi du cinéma et de la télévision... 2016 : Tom Lysiak, 63 ans, ancien attaquant des Black Hawks de Chicago... 2016 : Rick MacLeish, 66 ans, ex-attaquant des Flyers... 2015 : Joël Champetier, 57 ans, romancier québécois... 2015 : Beau Biden : 46 ans, fils du président des États-Unis, Joe Biden... 2010 : L’honorable Dufferin Roblin, 92 ans, homme d’affaires et homme politique canadien... 2007 : Jean-Claude Brialy, 74 ans, acteur et réalisateur français... 2005 : Gérald LeBlanc, 59 ans, poète acadien... 1997 : Georges Fiori, 71 ans, père de Serge Fiori (Harmonium)... 1986 : Perry Ellis, designer de mode américain... 1975 : Michel Simon, 80 ans, acteur français.