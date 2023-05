Le nouveau DG du RTC conscient du « défi gigantesque » qui se profile

En poste depuis six mois, le nouveau directeur général du Réseau de transport de la Capitale (RTC), Nicolas Girard, s’est dit conscient du « défi gigantesque » auquel il doit faire face pour changer les habitudes de mobilité des gens de Québec.

C’est ce que l’ancien député péquiste a fait savoir, mardi, lors de sa première entrevue éditoriale avec le Journal.

« C’est un grand chantier auquel on s’attaque. Je suis conscient que ce n’est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, mais il faut commencer quelque part », affirme-t-il.

Disant préférer voir « le verre à moitié plein », il qualifie l’arrivée du tramway, à partir de 2029, « d’opportunité » permettant au Réseau de « redéployer » son offre service et de mieux desservir les banlieues.

Mobilité intégrée

Même si le tramway sera « la colonne vertébrale » de la mobilité à Québec, M. Girard convient que le réseau structurant ne réglera pas tous les problèmes.

Pour sortir de la logique de « l’auto-solo », il préconise une variété de modes de transport comme le bus (incluant les futures voies réservées sur les autoroutes), l’autopartage, le vélopartage ou encore Flexibus. Le RTC travaille d’ailleurs à développer une application unique qui permettra aux usagers de gérer leurs déplacements en choisissant le mode de transport qui leur convient le mieux selon leurs besoins.

« Il y a clairement un appétit pour plus de mobilité sous toutes ses formes à Québec. C’est ça qui est très stimulant et emballant pour nous. Il faut donc avoir le bon mode à la bonne place et développer une mobilité intégrée », insiste-t-il reprenant une formule souvent utilisée par le maire de Québec.

Celui qui se décrit comme un usager régulier du transport en commun dit avoir effectué, depuis son arrivée en poste, plusieurs visites non annoncées dans des terminus pour discuter avec les employés et les usagers du RTC des façons d’améliorer le service.

Pour un cadre financier de cinq ans

Conscient que le budget du RTC dépend, en grande partie, du financement du gouvernement du Québec, M. Girard réclame « un cadre financier » sur cinq ans plutôt que de devoir négocier des montants année après année. Un financement pluriannuel aiderait grandement le RTC à obtenir « de la prévisibilité » dans ce contexte postpandémique, fait-il valoir.

En 2023, le RTC s’attend toujours à retrouver autour de 84% de son achalandage de 2019. Pour la suite des choses, 2023 deviendra la nouvelle « année de référence » quand il faudra faire des comparatifs.

L’enjeu des tarifs

Bon an mal an, la part des usagers dans le financement du RTC tourne autour de 30 %. À entendre M. Girard, il semble que cela ne devrait pas trop changer dans le futur. Concrètement, cela devrait se traduire par des « hausses modérées » de tarif, a-t-il reconnu. Pour attirer la clientèle, Nicolas Girard dit miser sur des promotions temporaires (comme les navettes gratuites lors de certaines parties des Remparts ou la reconduction des tarifs spéciaux pendant le Festival d’été) plutôt que sur des modèles comme celui de la ville de Nantes (le tramway y est gratuit les fins de semaine).

GES et déplacements

Au Québec, la part du secteur des transports dans l’émission de GES (Gaz à effets de serre) est de 43%. Or, pour la région de Québec, ce taux grimpe à 70%. Aussi, les déplacements par transport en commun à Québec représentent à peine 7,5% des déplacements totaux en transport collectif dans la province. Ces deux données illustrent à elles seules le genre de défis auxquels le RTC doit faire face, selon Nicolas Girard.