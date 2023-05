Le principe ESG en investissement : oui, mais pas à tout prix.

De nos jours, les investissements ESG (environnement, social, gouvernance) sont de plus en plus populaires, tant dans la société que chez les investisseurs. Cela est dû en grande partie à la montée en puissance des préoccupations environnementales et sociales, ainsi que de l’importance accordée à l’éthique et à la transparence en affaires.

Les investisseurs souhaitent désormais un retour sur investissement à la fois financier et personnel, en s’engageant auprès d’entreprises qui partagent leurs valeurs. Cette augmentation rapide de l’intérêt pour les investissements ESG est généralement bien reçue, car elle encourage les entreprises à créer un impact positif sur l’environnement et sur la société.

L’investissement ESG est une stratégie qui vous permet de placer votre argent dans des entreprises qui s’efforcent de rendre le monde meilleur et qui s’appuie sur des critères qui vous aident à évaluer le comportement et les politiques d’une entreprise en matière de performance environnementale, d’impact social et de gouvernance.

Bien que l’investissement dans des entreprises qui adhèrent aux principes ESG présente de nombreux avantages, les investisseurs doivent demeurer prudents et prendre en compte la performance financière globale de l’entreprise, ainsi que sa capacité à répondre aux exigences ESG. Les entreprises qui ne parviennent pas à maintenir une rentabilité adéquate peuvent finir par être en difficulté, ce qui pourrait entraîner des pertes importantes pour les investisseurs.

Performance financière à long terme

Pour plusieurs d’entre nous, l’investissement ESG va au-delà d’un acronyme de trois lettres et s’intéresse à la façon dont une entreprise traite toutes ses parties prenantes : les travailleurs, la communauté, les clients, les actionnaires et la planète. Les entreprises qui accordent une grande importance aux principes ESG peuvent parfois sacrifier la rentabilité à court terme pour se conformer à ces principes. Cela peut entraîner une diminution de la rentabilité et un ralentissement de la croissance des bénéfices. Ainsi, l’investissement dans ces entreprises pourrait être moins rentable pour un investisseur qui cherche des bénéfices à court terme.

Cependant, ces entreprises sont également plus conscientes des risques associés à leur activité. En intégrant ces risques dans leur stratégie, elles sont mieux préparées à faire face aux changements et aux fluctuations économiques. Les investisseurs ont donc plus de chances de faire des investissements rentables à long terme. Les entreprises qui sont en avance sur ces enjeux sont susceptibles de jouir d’une meilleure réputation de marque et d’attirer davantage de clients.

De plus, les gouvernements à travers le monde prennent des mesures pour encourager les entreprises à être plus responsables sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. En misant sur des entreprises qui sont en avance sur cette nouvelle réalité, les investisseurs peuvent se protéger des changements réglementaires futurs qui pourraient avoir un impact sur leur portefeuille.

Investissements coûteux

Les entreprises qui intègrent les principes ESG dans leur stratégie peuvent nécessiter des investissements plus coûteux pour répondre à ces exigences. Par exemple, elles pourraient avoir à adopter des technologies plus propres et écologiques ou à mettre en place des politiques de responsabilité sociale plus strictes. Ces investissements supplémentaires peuvent réduire le retour sur investissement pour l’investisseur.

Les réglementations environnementales et sociales peuvent varier fortement selon les juridictions et les gouvernements. Les investisseurs peuvent craindre que des changements réglementaires futurs aient un impact négatif sur une entreprise qui adhère aux principes ESG.

Il faut également tenir compte des entreprises industrielles fortement polluantes qui peuvent avoir investi d’importantes sommes dans des pratiques plus responsables, mais demeurent des entreprises polluantes malgré tout. Les investisseurs doivent donc être prudents dans leur sélection et s’assurer que l’entreprise répond à leurs propres critères ESG.

Parallèle avec le bio

Les principes ESG peuvent être comparés à l’alimentation bio. Tout comme l’alimentation bio est une source de nourriture saine qui va au-delà des certifications, les principes ESG sont des valeurs profondément ancrées dans la manière dont une entreprise fonctionne. C’est plus qu’une simple étiquette sur un produit. C’est un choix de vie conscient qui privilégie les ingrédients entiers, les aliments cultivés de manière durable et la réduction des produits chimiques nocifs. Les agriculteurs et les consommateurs ont adopté ces principes depuis des siècles, bien avant le mouvement mondial de certification biologique.

De même, les entreprises ont adopté les principes clés de l’ESG, tels que la durabilité, la transparence, la diversité et l’éthique, bien avant que ces principes n’aient un nom. La gestion durable est un exemple parfait d’une pratique ESG qui existe depuis longtemps — sans certification. Les entreprises ont compris que prendre soin de l’environnement n’est pas seulement un devoir moral, mais aussi un élément essentiel de saine gestion à intégrer à leur stratégie commerciale.

En somme, investir dans des entreprises qui adhèrent aux principes ESG peut être bénéfique pour les investisseurs, mais il est important de trouver l’équilibre et de prendre en compte tous les facteurs. Les investisseurs doivent donc faire preuve de diligence raisonnable pour s’assurer qu’ils investissent dans des entreprises dont l’approche des exigences ESG est transparente et crédible.

Photo courtoisie, Patrimoine Richardson

Francis Sabourin, Gestionnaire de portefeuille, Conseiller en placement, Patrimoine Richardson