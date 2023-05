Marc Bergevin intéresse les Maple Leafs

Marc Bergevin suscite de l’intérêt à Toronto.

Le président des Maple Leafs, Brendan Shanahan, a parlé à l’ancien directeur général des Canadiens la semaine dernière, a rapporté l’informateur Pierre LeBrun, mardi, dans le segment «Insider Trading» avec Darren Dreger et Chris Johnston sur les ondes de TSN.

«On m’a confirmé que Marc Bergevin a eu une discussion de plusieurs heures avec Brendan Shanahan par Zoom vendredi dernier, a affirmé LeBrun. Ce n’est pas surprenant puisque nous l’avions identifié comme candidat potentiel la semaine dernière.»

Comme Dreger, il croit cependant que Brad Treliving est le premier choix des Leafs.

«Treliving demeure le meneur de la course et la personne que Shanahan essaie d’embaucher. Mais ce ne serait pas surprenant qu’il voulait aussi tâter le pouls de Bergevin, qui a travaillé pendant 10 ans dans un marché similaire à Toronto, où la pression est énorme. Par contre, je ne suis pas en mesure de dire si les discussions entre Bergevin et les Leafs iront plus loin.»

Dreger s’attend à ce que le dossier se règle bientôt.

«C’est possible que Shanahan fasse une offre d’ici la fin de la semaine en raison du combine qui aura lieu la semaine prochaine et du repêchage qui approche. Les Maple Leafs ont besoin d’un nouveau directeur général plus tôt que tard», a-t-il indiqué.

Le divorce entre Kyle Dubas et la formation torontoise a été annoncé le 19 mai, soit une semaine après l’élimination au deuxième tour des séries contre les Panthers.

Son entente prend officiellement fin le 30 juin, lui qui était le DG des Leafs depuis mai 2018.