Marwah Rizqy est de loin la meilleure option pour rescaper le PLQ

Si quelqu’un, quelque part, retrouve l’ADN politique perdu du Parti libéral du Québec, prière de lui faire signe au plus vite. Ça commence à presser sérieusement...

Parce qu’en fin de semaine, au conseil général, les élus et militants semblaient toujours aussi déboussolés par leur défaite historique de l’an dernier.

À preuve, leur chute libre à 5 % d’appuis chez les francophones.

Plus bas que ça, le PLQ va se dissoudre dans la marge d’erreur.

Fondée en 1867, la plus vieille formation politique au Québec serait-elle en voie de finir dans le grand cimetière des partis disparus ? Trop tôt pour le dire.

Les mains libérales prêtes à se lever pour réclamer un retour aux racines plus nationalistes de leur parti se font toutefois rares.

Même les critiques de Jérôme Turcotte, ex-président de la commission politique, passent mal. Lorsqu’il dit que son parti a « perdu sa capacité à bien incarner sa québécitude », il met pourtant le doigt sur un gros bobo.

L’ADN politique des Lesage et Bourassa

Comme le PLQ doit son statut d’opposition officielle à son électorat anglophone et allophone, il en perd même aussi la mémoire.

Comment expliquer autrement qu’il en oublie les leçons politiques de ses propres chefs, Jean Lesage et Robert Bourassa ?

Ces deux premiers ministres libéraux étaient parfaitement capables de marier un nationalisme moderne à la défense des libertés individuelles. Le tout, sans nier pour autant l’importance au Québec des droits collectifs.

Il est vrai que cette recette, Philippe Couillard, allergique à toute forme de nationalisme, l’avait jetée brutalement aux poubelles. Mais qui diable empêche aujourd’hui le PLQ de la redécouvrir ? Où est passé son instinct de survie ?

Une autre erreur au PLQ est d’attendre avant de faire connaître les règles et l’échéancier de sa future course à la chefferie. Qu’attendent les libéraux ? Un faire-part du salon funéraire ?

Dans la vie ou la mort des partis politiques, le rôle joué par les chefs est pourtant déterminant. Sans verser dans le messianisme, demandez-le au Parti Québécois.

Sans l’excellente performance de Paul St-Pierre Plamondon, tant sur la forme de sa communication politique que sur le fond de ses convictions, le parti de René Lévesque risquait carrément la disparition.

Au PLQ, loin devant la courte liste de candidats potentiels, un nom brille pourtant plus que les autres. Celui de Marwah Rizqy, l’irrépressible députée de Saint-Laurent.

Esprit brillant. Forte. Déterminée. Communicatrice redoutable. Sociale-démocrate dans l’âme et libérale de cœur, Mme Rizqy est aussi capable d’une empathie réelle et concrète envers les plus mal pris de notre société. Une denrée trop rare.

Mon nationalisme est plus gros que le tien...

Au lieu de jouer à « mon nationalisme est plus gros que le tien » – une joute perdue d’avance contre François Legault –, Marwah Rizqy a toutes les qualités de leadership qu’il faut. Non seulement pour commencer à rebâtir le fort libéral, mais aussi pour le tenir le temps qu’il faudra.

En 2019, j’écrivais déjà qu’elle représentait le seul vrai coup de pied au derrière dont le PLQ aurait besoin pour se sortir de sa longue léthargie. Impossible depuis de changer d’idée.

Seul pépin, majeur. La députée de Saint-Laurent, rayonnante de bonheur avec son époux, Gregory Kelley, et leur bébé, Gabriel, veut vivre sa nouvelle vie de famille. On la comprend. C’est ce qu’il y a de plus précieux.

À moins qu’au cours des prochains mois, des libéraux lucides et audacieux ne l’approchent plus clairement pour la suite des choses. Ce qui, pour l’avenir du PLQ, s’il en désire encore un, serait une excellente nouvelle.