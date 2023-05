Michel Côté, le gars d’Alma

La mort de Michel Côté m’a frappé de plein fouet. On ne se fréquentait pas mais on faisait partie de la même mafia. Le Blueberry Power. Il était d’Alma, je viens de Falardeau.

On se retrouvait parfois au détour d’un projet. À un moment donné, pour une saison de Lance et compte, peut-être La reconquête, Marc Messier s’est retrouvé complètement débordé. Soit je récrivais tous les textes en faisant mourir Marc Gagnon à la première scène, soit on trouvait un autre comédien. Je me suis dit que Michel Côté pourrait reprendre le rôle de son ami Messier. Je lui ai envoyé les dix scénarios. Il m’a rappelé : « Écoute, Marc Gagnon, c’est Marc Messier, ce n’est pas possible autrement. Les textes sont forts mais c’est pour Marc. On joue Broue à Rimouski vendredi, je vais essayer de le convaincre », de dire Michel.

Le samedi, Messier a rappelé. Finalement, en coupant son sommeil, son tennis, son hockey et tout le reste de son agenda trop chargé, il y arriverait.

Tellement que c’est lui qui a joué la dernière scène de Lance et compte en dispersant les cendres de sa Suzie tant adorée.

Merci Michel, je t’en dois une grosse.