Michel Sardou au Centre Bell et au Centre Vidéotron en octobre

Après dix ans d’absence, le grand Michel Sardou sera de retour chez nous en octobre, au Centre Bell et au Centre Vidéotron, pour ce qui sera vraisemblablement ses derniers concerts au Québec.

Son ultime tournée Je me souviens d’un adieu fera des escales à Montréal et Québec, les 27 et 28 octobre.

Assisté d’un orchestre de vingt musiciens, l’artiste de 76 ans chantera évidemment tous les classiques de son répertoire, dont La maladie d’amour, En chantant, Je vais t’aimer et Je vole, redynamisé grâce au succès du film La famille Bélier.

Lors de sa dernière prestation au Québec, le 28 mars 2013, au Centre Bell, Michel Sardou avait donné un généreux concert de 28 chansons.