Nouveautés: huit séries documentaires à découvrir sur Vrai

La période estivale s’annonce riche en nouveautés sur la plateforme Vrai, qui vient tout juste de dévoiler huit nouveaux docus-réalité qui s’y installeront, du mois de juin jusqu’à la fin du mois d’août.

Stefano

L’entrepreneur et restaurateur Stefano Faita ouvre les portes de son quotidien mouvementé dans cette nouvelle série qui s’installera sur Vrai à compter du 6 juin. Épaulé par sa mère Elena, avec qui il souhaite passer plus de temps, sa femme Isabelle et ses partenaires d’affaires, Stefano partage son temps entre ses quatre restaurants, l’expansion de sa gamme de produits alimentaires, les rénos à la maison et le temps en famille. L’Italie et la petite Italie, à Montréal, sont bien sûr au cœur de ce récit.

Victimes du Pasteur Guillot

Deux victimes du pasteur baptiste Claude Guillot racontent leur parcours vers la guérison. Ils ont subi des années d’horreur, à des époques et des contextes différents, mais tentent aujourd’hui de mener leur vie à leur façon et de se libérer par la parole. Cette série documentaire sera disponible à compter du 20 juin.

La robe

Deux stylistes, Emmanuelle Rochon et Craig Major, rivalisent afin de trouver la robe parfaite pour un ou une candidate dans cette nouvelle série qui atterri sur Vrai le 27 juin prochain. Au-delà d’une expérience personnalisée et taillée sur mesure, les stylistes guideront les participants dans le choix d’une tenue symbolisant un moment décisif dans leur vie.

Policiers-plongeurs

Ces policiers de la Sûreté du Québec ultraspécialisés explorent les cours d’eau, un peu partout au Québec, à la recherche de preuves ou de corps en mode récupération, jamais en mode sauvetage. Disponible dès le 4 juillet sur Vrai, cette série documentaire nous entraîne dans le quotidien des plongeurs de cette escouade qui risquent eux-mêmes leur vie pour faire progresser une enquête. Ils n’hésitent pas à plonger dans des eaux troubles, glacées ou tumultueuses.

La course à l’or bleu

Le Québec est au centre de la crise mondiale de l’eau avec l’une des plus grosses réserves d’eau douce de la planète. Mais alors peut-il en ressortir gagnant? Cette richesse est-elle en train de nous filer entre les doigts? L’eau québécoise est dans la mire d’intérêts financiers déterminés à exploiter les failles du système pour se l’approprier.

Maman la mitraille

Disponible dès le 1er août, cette nouvelle série documentaire s’intéresse à la vie de la célèbre braqueuse Monica la mitraille. Ce captivant récit est raconté par son fils Gilles Tessier, qui mène sa propre enquête pour mieux comprendre qui était réellement sa mère. L’image héroïque qu’a laissée la criminelle dans la culture populaire a malheureusement eu un tout autre impact sur la vie de ses enfants. La série donne notamment la parole à sa famille, Claude Poirier et Luc Dionne, qui a signé le scénario du film de 2004 «Monica la mitraille».

Dédé et Patrick : au-delà des étoiles

Ce documentaire biographique émouvant, disponible le 12 août, retrace la carrière et l’amitié de Dédé Fortin et Patrick Esposito di Napoli, du groupe Les Colocs. Il replongera les abonnés à l’époque foisonnante des bars, des studios, de la musique rock et du Québec des années 1990 avec nostalgie.

Photo de courtoisie fournie par Vrai

Double Vie: quand la vérité nous rattrape

Après le succès de la première saison, Vrai renouvelle sa série documentaire qui suit la quête de personnes qui ont vécu dans le secret. Cette deuxième saison, qui atterrira sur la plateforme le 22 août, s’intéresse cette fois à Caroline qui suit les traces de son père militaire et Sarah qui met un terme à sa double vie.