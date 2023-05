Soleil de plomb et températures élevées: des restaurateurs se réjouissent enfin de cette météo clémente

Après un pénible mois de mai en termes de météo, le soleil et la chaleur se pointent enfin le bout du nez de façon durable cette semaine, avec des prévisions météo qui font le bonheur de tous, particulièrement les restaurateurs.

Le mois de mai n’a pas été facile pour les restaurateurs, alors que plusieurs ont joué au yoyo avec l’installation de leur terrasse et la planification du personnel nécessaire.

Cette semaine, il n’y a pas beaucoup de questions qui se posent à ce sujet. Alors qu’il y a à peine deux semaines il y avait encore des avis de gel la nuit, voilà que des températures aussi élevées que 32 degrés sont attendues dans les prochains jours.

«On se sent revivre, et dans les restaurants, on est les premiers à le sentir parce que les gens viennent nous voir», indique Marc-Antoine Beauchesne, propriétaire de plusieurs restaurants, dont le Pub Saint-Patrick et le Birra & Basta.

Il était plus que temps que les températures estivales se fassent ressentir, poursuit-il.

«L’an passé, nous avions eu un mois de mai exceptionnel, et juin avait été un peu moins bon. Cette année, j’ai l’impression que la tendance s’inverse», poursuit M. Beauchesne.

Avec une telle météo, c’est la fin de semaine toute la semaine dans les restaurants et les bars.

«Les gens sont festifs. Même les débuts de semaine ressemblent aux fins de semaine», observe-t-il.

Du côté du Tapas & Liège, cette belle température constante permet de gérer plus facilement le fonctionnement du restaurant, comme s’assurer d’avoir le personnel nécessaire et de toujours avoir une terrasse prête.

«Quand on voit que toute la semaine, il va y avoir de la terrasse, c’est parfait», indique Vanessa Roberge, copropriétaire.

«On est super contents de pouvoir utiliser notre terrasse et augmenter le nombre de places du restaurant», ajoute-t-elle.

Pour Nicolas Lavigne, propriétaire du restaurant Côtes-à-Côtes, l’arrivée de ces températures estivales tombent parfaitement avec le déménagement du restaurant. Autrefois dans le Petit Champlain, le resto est désormais situé dans le secteur Lebourgneuf.

«On vient d’avoir, aujourd’hui, notre permis d’alcool terrasse, donc on est contents, gros timing, souligne-t-il. On a posé les chaises et les tables ce matin et demain, c’est l’ouverture officielle.»

Il s’attend, lui aussi, à un achalandage important en raison de la météo.

«On est vraiment contents, ça va donner un petit boost vraiment non négligeable», termine-t-il.

Jeux d’eau et plages

Pour ceux qui ne trouveraient pas suffisamment rafraîchissant de s'offrir une bonne boisson froide sur une terrasse, sachez qu’il faudra être patient pour l’ouverture des piscines. À Québec, il faudra attendre au 9 juin pour l’ouverture des installations municipales.

Toutefois, les jeux d’eau situés un peu partout sont en fonction depuis le 20 mai dernier et il y a fort à parier qu’ils seront achalandés, tout comme les différentes plages, dont celle de la baie de Beauport.