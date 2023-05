Spencer Strider: cet athlète qui donne le goût d’être végan

Sans tambour ni trompette, un petit lanceur végan et moustachu de 24 ans qui ne s’aime pas et qui ressemble plutôt à votre facteur qu’à un athlète de pointe est en train de réécrire l’histoire du baseball.

Sorti plutôt de nulle part l’an passé, Spencer Strider est devenu le meilleur lanceur du monde pratiquement dès qu’il a mis le pied dans les ligues majeures, lui qui a été nommé recrue de l’année en 2022.

Cette semaine, il est devenu le lanceur à atteindre 100 retraits sur des prises le plus rapidement depuis... 1893. Il l’a fait en 61 manches.

Sur une saison complète, c’est une projection de 336 retraits au bâton. Randy Johnson n’a jamais fait ça. Roger Clemens ou Pedro Martinez non plus. Le dernier qui en a fait plus en une saison, c’est Nolan Ryan en 1972. Il en avait fait 383 en 1973. C’est le record de tous les temps, si on exclut les gars qui lançaient chaque jour dans les années 1880.

Les frappeurs adverses ont une moyenne de 0,178 contre Strider cette année.

La moitié des frappeurs qui l’affrontent se retrouvent avec un compte de 0 balle 2 prises.

Le match est perdu d’avance

Autrement dit, quand il lance, les carottes sont cuites pour l’autre équipe, et ce, dès le chant de l’hymne national.

Au-delà des performances, c’est l’histoire et la personnalité de Strider qui détonnent, lui qui est reconnu pour sa moustache bien soignée.

Par rapport à sa popularité, il n’est pas à l’aise. «Ça me rend extrêmement inconfortable parce que je ne m’aime pas beaucoup», a-t-il raconté à Fox Sports. «N’importe qui m’aime plus que je m’aime moi-même, c’est vraiment étrange. Je n’aime pas être populaire. Je ne veux vraiment pas d’attention », de poursuivre celui qui a une prolongation de 6 ans et 75 M$ en poche avec les Braves.

La progression de Strider peut inspirer n’importe quel jeune lanceur. À 15 ans, deux ans avant son repêchage, sa rapide atteignant 84 miles à l’heure, ce qui est excellent à cet âge, mais loin d’être suffisant pour espérer gagner sa vie avec le baseball.

Aujourd’hui, sa rapide atteint régulièrement plus de 100 miles à l’heure. Sa rapide est souvent qualifiée comme étant la meilleure rapide du monde, non seulement en raison de la vélocité, mais aussi de sa précision.

Développement tardif

Strider n’avait rien d’impressionnant à l’université. L’étudiant en science politique s’était blessé et avait seulement lancé 63 manches en trois ans, avec une moyenne de point mérité de 4,76. Il a été repêché en 4e ronde.

Seulement 32% des choix de 4e ronde réussissent à évoluer dans la MLB, selon une compilation du site Bleacher report.

Dès son repêchage, il a réussi à gravir les échelons plus rapidement que n’importe quel choix de première ronde. On ne voit jamais ça. En 2021, il a joué au niveau A, A-fort, AA, AAA et dans la MLB.

Dans le premier paragraphe, j’ai écrit qu’il n’était pas grand. En fait, il mesure 6 pieds. Ça se prend bien, mais c’est tout de même 3 pouces de moins que la moyenne des lanceurs dans les ligues majeures.

J’écrivais qu’il ressemble à votre facteur, mais ça, c’est si vous le voyez assis. Dès qu’il se lève, Strider a quelque chose de différent qui divertit beaucoup les réseaux sociaux. Il a deux troncs d’arbres à la place des jambes.

«Quadzila», c’est le nom que certains internautes lui ont donné après la publication de cette image qui est devenue virale.

Capture d'écran archives

Il est un peu l’inverse d’une musculation «de plage» où des athlètes ont des biceps et des muscles pectoraux énormes avec des jambes qui ont l’air petites comme des flamants roses. Ça indique que l’entraînement du bas du corps est souvent mis aux vidanges.

Strider, lui, n’a indéniablement jamais raté une journée de musculation pour le bas de son corps. C’est ce que les internautes s’amusaient à écrire.