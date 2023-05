Syndrome de l’œil paresseux: une application pour téléphone portable créée pour aider les enfants atteints d’amblyopie

Une application pour téléphone mobile a été créée par des spécialistes de la vue pour encourager les enfants atteints du syndrome de l’œil paresseux à porter un timbre qui aide à corriger la condition, rapporte The Independant.

Environ un enfant sur 50 est affecté par la déficience visuelle d’amblyopie, qui peut généralement être traitée par une thérapie en timbres.

Cela implique que l’enfant porte un timbre sur l’œil non affecté pour trois heures par jour pendant six mois pour forcer l’œil «paresseux» à travailler.

Mais le taux de réussite n’est que de 50%, car les enfants ont souvent du mal à porter le timbre correctement.

Des médecins de l’Université de Southampton se sont associés à des mathématiciens et à des concepteurs de jeux pour créer une application visant à encourager les enfants à établir une association positive avec leur timbre et à le porter plus souvent.

Selon The Independant, l’application mobile est composée de plusieurs jeux informatiques différents conçus par des diplômés de la Winchester School of Art de l’Université de Southampton.

Grâce à une programmation complexe, l’application utilise l’appareil photo du téléphone intelligent pour vérifier si la personne qui joue porte correctement son timbre et l’encourage à le faire dans le jeu.

«Des résultats préliminaires suggèrent que le développement de jeux immersifs pour téléphone intelligent, tablette et ordinateur pourrait offrir une solution efficace en donnant envie à l’enfant de porter le timbre», explique le Dr Jay Self, professeur d’ophtalmologie à l’Université de Southampton. «Cela nécessite un investissement de temps et ça prend de la persévérance, ce n’est pas très amusant pour l’enfant.»

Un prototype de l’application, appelé The Amblios Club, est désormais offert pour les appareils Android sur Google Play Store et devrait être offert pour les iPhone dans les mois à venir.