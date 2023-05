Tennis : une joueuse professionnelle se mariera à un admirateur qu’elle a rencontré par hasard

Inactive au sein du circuit de la WTA depuis la fin janvier, la joueuse de tennis espagnole Garbine Muguruza a davantage de temps pour planifier son mariage avec son ami de cœur qu’elle a bien failli ne jamais connaître.

Arthur Borges a récemment fait la grande demande à sa conjointe des récentes années et leur histoire est quelque peu atypique. Les deux tourtereaux ont fait connaissance par hasard, quand l’actuelle détentrice du 168e rang mondial se trouvait à New York en 2021 pour participer aux Internationaux des États-Unis.

«Mon hôtel était situé à proximité de Central Park et je m’ennuyais. J’ai donc décidé de marcher, a-t-elle rappelé au quotidien The Sun. Je suis allée dehors et je l’ai vu fortuitement sur la rue. Soudainement, il s’est retourné et m’a souhaité bonne chance pour le tournoi. Je me suis dit : "wow, il est si beau"».

La même source a rapporté que le duo s’est revu régulièrement et a entre autres déambulé tranquillement sur les lieux de leur première rencontre. Ayant partagé sur les réseaux sociaux quelques-uns de ses moments en compagnie de son amoureux au fil des mois, Muguruza a des idées bien fixes quant à ses noces.

«Nous aimerions que ce soit l’année prochaine, en été, près de la plage et en Espagne, car c’est l’endroit nous unifiant le plus», a-t-elle mentionné au média hispanique Hola.

Ancien championne des tournois de Roland-Garros et de Wimbledon, l’athlète de 29 ans espère par ailleurs reprendre l’action sur les courts durant l’été, d’après le site Tennis.com.