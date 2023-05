Ukraine: le système de santé visé par la Russie

Plus d'un millier d'attaques contre le système de santé ukrainien ont été recensées depuis le début de l'invasion russe, le nombre le plus important jamais enregistré lors d'une situation d'urgence humanitaire, a annoncé mardi l'OMS.

« Les 1 004 attaques vérifiées par l'OMS au cours des 15 derniers mois de guerre totale ont coûté la vie à au moins 101 personnes, personnels de santé et patients confondus, et en ont blessé beaucoup plus », a indiqué la branche Europe de l'Organisation mondiale de la santé dans un communiqué.

Elles touchent aussi bien les établissements de santé, les fournitures et les moyens de transport, y compris les ambulances.

« Les attaques contre les services de santé constituent une violation du droit international humanitaire. Elles privent les gens des soins dont ils ont besoin et ont des conséquences étendues et à long terme », a dénoncé le représentant de l'OMS en Ukraine, Jarno Habicht, cité dans le communiqué.

La semaine dernière, l'Assemblée mondiale de la santé à Genève avait déjà exigé mercredi que la Russie cesse « immédiatement » ses attaques contre le système de santé en Ukraine.

Dans certaines régions, principalement dans l'est de l'Ukraine, les services de santé ne peuvent opérer que partiellement en raison des dommages.

Le conflit affecte également les coûts de santé qui ont augmenté au cours du dernier semestre. D'après l'OMS près d'un tiers de la population a du mal à payer certains services de santé.