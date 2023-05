Une première en 20 ans dans la LNH et la NBA

Le sud de la Floride vibrera au rythme des finales de la Coupe Stanley et de la NBA dans les prochains jours, et d’ailleurs, le parcours fructueux des Panthers et du Heat de Miami a mené à un accomplissement qui ne s’était pas vu depuis une vingtaine d’années.

La victoire du Heat dans le septième match de la finale de l’Association de l’Est de la NBA aux dépens des Celtics de Boston, lundi, a ainsi confirmé la participation de deux clubs issus d’une même ville ou région métropolitaine aux finales des circuits de basketball et de hockey. Une telle situation se produira donc pour la neuvième fois de l’histoire, la dernière occurrence datant de 2003.

Cette année-là, le New Jersey a été en vedette. Avec Martin Brodeur devant le filet et Pat Burns derrière le banc, les Devils ont vaincu les Mighty Ducks d’Anaheim en sept rencontres au tour ultime pour remporter une troisième coupe Stanley en l’espace de huit ans. Dans la NBA, les Nets ont baissé pavillon en six duels face aux Spurs de San Antonio de Tim Duncan et de Tony Parker.

Précédemment, en 1994, New York a pu encourager les Rangers et les Knicks en finale au Madison Square Garden. Dans le premier cas, ils ont été choyés, le club du vétéran Mark Messier triomphant des Canucks de Vancouver en sept parties. Toutefois, les espoirs du public ont été déçus au basketball, la troupe de l’instructeur-chef Pat Riley s’inclinant dans un septième affrontement contre les Rockets de Houston.

La finale de la NBA mettra aux prises dès jeudi le Heat et les Nuggets de Denver. Quant à la série de quatrième tour de la Ligue nationale de hockey, elle s’entamera samedi à 20 h chez les Golden Knights de Vegas, qui recevront les Panthers. TVA Sports diffusera l’ensemble de la confrontation.