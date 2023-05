Vincent Leclerc: l’hommage d’un co-pilote à son commandant Michel Côté

L’interprète du co-pilote dans le film Piché entre ciel et terre, Vincent Leclerc, a rendu un vibrant hommage à son commandant et maître de jeu disparu, Michel Côté.

• À lire aussi: Michel Côté, acteur chouchou des Québécois, s'est éteint à 72 ans

• À lire aussi: La communauté artistique pleure le départ de Michel Côté

Celui qui campait le rôle de Dirk de Jager (le copilote ayant fait le vol héroïque aux côtés du commandant Piché) dans le film de 2010 de Sylvain Archambault a tenu à souligner son admiration pour le jeu et l’éthique de travail de ce «grand acteur».

«Au départ, comme tous les Québécois, j’ai été spectateur. J’étais fan», écrit-il dans une longue publication Facebook.

«Puis, j’ai été son collègue...il y a près de 15 ans, sur Piché: entre ciel et terre. J’en suis sorti avec encore plus d’admiration.»

Il explique que ce rôle de co-pilote aux côtés d’un comédien de la trempe de Michel Côté était tout indiqué pour le jeune acteur qu’il était.

«Je n’avais pas grand-chose à jouer: un “égal” oui en théorie, mais un subalterne, qui écoute, qui suit...qui apprend. J’étais assis à côté du grand Michel, très intimidé malgré ma dizaine d’années d’expérience, et j’essayais de suivre sans faire dérouter l’avion. Exactement comme mon personnage lol! Et ... je prenais des notes. Le jeune acteur apprend évidemment beaucoup aux côtés de Michel.»

L’interprète, qui a connu le succès avec le rôle de Séraphin Poudrier dans la mouture moderne Des pays d’en haut, vante également le talent tout en sensibilité, en efficacité et en intelligence de son modèle et mentor.

«Mais ce qui marque le plus et ce qui m’a le plus construit, c’est l’aisance, la gentillesse et la générosité avec laquelle il traitait ses collègues de plateau. Tous égaux à ses yeux, tous importants», poursuit-il.

L’artiste termine son éloge en citant le poète américain Walt Whitman, aux vers rendus célèbres par Robin Williams dans le filmLa société des poètes disparus. Celui-ci y tenait le rôle d’un enseignant libre penseur, amoureux de la vie, devenant un mentor pour ses élèves en les aidant à trouver ce qui les rend intrinsèquement heureux. « O Capitaine, mon Capitaine ! »

«Merci Michel. Je continuerai toute ma vie d’avoir une pensée pour toi quand je prends l’avion.

Toi avec qui j’ai fait un de mes plus beaux voyages. O Captain, my Captain!»