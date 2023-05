LÉGARÉ LACHANCE, Denise



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 mai 2023, à l'âge de 100 ans et 4 mois, est décédée madame Denise Légaré, épouse de feu monsieur Jean-Louis Lachance, fille de feu madame Malvina Alain et de feu monsieur Wilfrid Légaré. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont après la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Renée, Monique (Louis Gosselin), Yves (Jocelyne Fournier) et Lucie; ses petits-enfants: François, Philippe, Vincent, Pier-Olivier, Simon et Matis; ses arrière-petits-enfants: Nathan, Gabriel et Charlie; sa soeur Louisette (feu Jean-Roch Belleau) et sa belle-soeur: Gisèle Marcotte (feu Claude Lachance) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa fille Nicole (Guy Gosselin) et son époux Jean-Louis Lachance. La famille tient à remercier toutes les personnes qui l'ont cotoyée au cours des dernières années de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec et/ou la Société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.