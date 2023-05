MATHIEU, Gaston



Au CHUL, le 23 mai 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Gaston Mathieu époux de dame Monique Allard. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport).La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h30 à 15h20.et de là au columbarium F.-X. Bouchard inc. Il est allé rejoindre ses 2 fils : Pierre et Yves. Il laisse dans le deuil outre son épouse Monique ; sa sœur et ses beaux-frères : feu Aline (Erroll Plourde), Denyse (Marcel Leclerc), sa belle-sœur Hélène Alexandre; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Mathieu et Allard. La famille désire remercier le personnel soignant du CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bur. 405, Québec (QC) G1J 0H4 Par téléphone au 418 525-4385 / www.fondationduchudequebec.org