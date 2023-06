À l'ouest d'Ottawa, Michel Côté n'est rien

C’est à désespérer du Canada où meurt à l’est une célébrité dont on ne fait même pas mention à l’ouest.

Très rares sont ceux, quel que soit leur rang ou leur métier, dont la disparition a occupé autant d’espace dans les médias québécois que celle de l’acteur Michel Côté, qui nous a quittés lundi dernier. Des dizaines de pages dans notre journal, dans La Presse + et dans tous les autres journaux du Québec. Sans compter les émissions spéciales à la radio et dans tous les réseaux de télévision. Je ne me souviens pas d’avoir été témoin d’une telle unanimité depuis la mort de Guy Lafleur, de Maurice Richard ou même celle de René Lévesque. Ce n’est pas peu dire.

Qu’on projette à Québec d’honorer la mémoire de Michel par des funérailles nationales est dans l’ordre des choses. Surtout qu’on en a tenu pour des personnalités dont le départ n’avait pas suscité une tristesse aussi spontanée et aussi universelle.

Mais la renommée de Michel Côté, semble-t-il, ne dépassait pas les frontières toujours plus exiguës du Canada français. C’est presque avec surprise que j’ai entendu Justin Trudeau faire du disparu un bref éloge avant d’entrer aux Communes. Un éloge qui m’a donné l’impression qu’à l’adolescence, le premier ministre avait peut-être regardé une émission de La petite vie ou assisté à une représentation de Broue.

BROUE À ELLE SEULE AURAIT SUFFI

Cette extravagante comédie qu’ont jouée Michel Côté, Marcel Gauthier et Marc Messier de 1979 jusqu’au 22 avril 2017 a attiré plus de trois millions de spectateurs. Cet exploit aurait suffi pour que tous les médias canadiens parlent de Michel Côté. La France fait encore l’éloge de Michel Serrault et de Jean Poiret dont La cage aux folles n’a été jouée que 2000 fois devant un million de spectateurs.

Soit ! Broue est encore loin de La souricière d’Agatha Christie, qu’on a jouée 27 000 fois, mais le Royaume-Uni compte 10 fois notre population. Toutes proportions gardées, Broue dépasse donc le nombre de spectateurs qui ont vu La souricière.

La feuille de route de Michel Côté est exceptionnelle : 25 films, 17 séries et émissions de télévision en plus de huit participations au Bye bye. Outre Broue qui lui laissait bien peu de temps pour la scène, Côté a joué dans six pièces de théâtre. Pour les Québécois, Michel Côté, c’est l’équivalent de Christopher Plummer pour les Canadiens anglais. Il y a deux ans, la mort de Plummer est loin d’être passée inaperçue au Québec. Même si les Québécois n’ont que peu d’intérêt pour ce qui se passe au Canada anglais, ils connaissent néanmoins ses plus grandes vedettes. L’inverse n’est pas vrai, comme le démontre le silence qui a suivi la disparition de Michel Côté.

QUEL GÂCHIS HISTORIQUE !

Cette triste situation est désormais irréversible. Deux solitudes, le roman si bien nommé de Hugh MacLennan, a maintenant 78 ans. Malgré certaines périodes où on a eu l’impression que les tensions entre anglophones et francophones s’apaisaient, où les divisions culturelles que relate le roman semblaient diminuer, le décès de Michel Côté prouve qu’il n’en est rien et que ces accalmies n’étaient qu’illusion.

C’est un gâchis historique qu’accentueront encore les politiques multiculturelles et diversitaires de nos gouvernements, si bien intentionnées soient-elles.