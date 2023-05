Aaron Rodgers se défend d’avoir «ghosté» les Packers

Le quart-arrière des Jets de New York Aaron Rodgers refuse le narratif du directeur général des Packers de Green Bay, Brian Gutekunst, selon lequel il aurait simplement arrêté de répondre à ses messages et ses appels.

Le vétéran de 39 ans n’a visiblement pas apprécié que le DG ait évoqué notamment son manque de communication avec lui pour expliquer la fin de l’association entre le pivot et son organisation.

«Est-ce que Brian m'écrivait plus que je le faisais? Oui, mais est-ce que je l’ai ghosté? Non», a déclaré Rodgers dans un entretien avec le site web sportif The Athletic.

«J’ai répondu à ses messages textes. Il y a eu des échanges, mais c’est l’histoire avec laquelle il veut aller? [...] Tu dis que tu n’as pas pu me joindre et que c’est pourquoi tu as dû passer à autre chose?»

«Dis juste la vérité. Tu voulais passer à autre chose. Tu n’aimais pas le fait que nous ne communiquions pas tout le temps. Écoutez, je parle aux gens que j’aime.»

Au début de la saison morte, le détenteur de quatre titres de joueur par excellence de la NFL a fait une retraite de quatre jours dans le noir pour déterminer s’il voulait poursuivre sa carrière et où il voulait le faire. Après celle-ci, il a profité de l’un de ses passages au balado «Pat McAfee Show» pour révéler qu’il souhaitait être échangé aux Jets. Son souhait a été réalisé cinq semaines plus tard.

Le fameux FaceTime

Après avoir été obtenu par les Jets, Rodgers avait offert une autre explication pour le manque de communication entre lui et les Packers, l’équipe qui l’a sélectionné en première ronde du repêchage de 2005.

«Je ne pense pas avoir besoin d’entrer dans les détails. Je suis chanceux de vivre dans une magnifique maison, mais le seul point négatif, c'est le réseau cellulaire qui n’est pas excellent. Si tu veux me parler, je dois voir ton visage. Tu dois m’appeler sur FaceTime», avait-il dit en conférence de presse.

«J’ai l’historique de celui qui m’a appelé ou m’a “facetimé”. Personne ne m’a “facetimé” [chez les Packers].»

«Ils ont décidé d’y aller avec une histoire selon laquelle ils n’ont pas été en mesure de communiquer avec moi, a poursuivi Rodgers. Mon point était simplement de me questionner à savoir pourquoi ils ont décidé de ne pas me dire qu’ils voulaient emprunter une autre direction plus tôt pendant la saison morte.»