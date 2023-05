Al Pacino sera de nouveau papa à 83 ans

Al Pacino est sur le point de devenir père pour la quatrième fois à l'âge de 83 ans.

Un représentant de l'acteur du Parrain a confirmé au site TMZ que sa petite amie de 29 ans, Noor Alfallah, est enceinte de huit mois.

Il s’agira du premier bébé du couple.

Pacino partage déjà sa fille Julie, 33 ans, avec la consultante en jeu dramatique Jan Tarrant, ainsi que des jumeaux de 22 ans, Olivia et Anton avec son ex-conjointe, la comédienne Beverly D'Angelo.

La légende de cinéma et Alfalla ont alimenté les rumeurs sur leur romance pour la première fois en avril 2022, lorsqu'ils ont été photographiés en train de dîner.

Une source avait alors déclaré à «Page Six» qu'ils avaient commencé à se fréquenter pendant la pandémie en 2020.

Avant sa relation avec le lauréat d’un Oscar en 1993, Alfalla était liée au rockeur Mick Jagger, des Rolling Stones, et au milliardaire Nicolas Berggruen.

Dans une entrevue avec The New Yorker en 2014, Pacino a expliqué qu'il était déterminé à être un père différent de son père, qui l'a quitté lui et sa mère quand il était bébé.

«Avoir des enfants m'a beaucoup aidé. Je savais consciemment que je ne voulais pas être comme mon père. Je voulais être là. J'ai trois enfants. Je suis responsable envers eux. Je fais partie de leur vie», a-t-il déclaré à l’époque.

La nouvelle du bébé de Pacino survient peu de temps après que son ami proche Robert De Niro est devenu père pour la septième fois à l'âge de 79 ans, au début du mois.

Le mythique acteur attend son premier enfant avec sa petite amie, Tiffany Chen.