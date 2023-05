Au Canada seulement, les cigarettes individuelles porteront bientôt un avertissement

Avis aux fumeurs : les avertissements des risques sur la santé dépasseront l’emballage et se retrouveront bientôt sur chaque cigarette individuelle vendue au Canada, premier pays à aller aussi loin.

«Étiqueter le papier de manchette des cigarettes, des petits cigares, des tubes, ainsi que les autres produits du tabac, rendra les avertissements sanitaires pratiquement inévitables», a expliqué Santé Canada dans un communiqué mercredi.

Sur un exemple fourni par Santé Canada, l’on peut lire «la cigarette endommage vos organes» écrit sur le long d’une cigarette.

La nouvelle règlementation entrera en vigueur dès le 1er août 2023, et l’agence fédérale assure que les détaillants seront prêts à vendre les nouveaux produits au courant de la prochaine année.

Les fumeurs de cigarettes de format « king size » seront les premiers à voir le changement. Les autres formats connaitront le même sort d’ici la fin d’avril 2025, a affirmé Santé Canada.

«Le tabagisme demeure l'un des problèmes de santé publique les plus importants au Canada et est la principale cause évitable de maladies et de décès précoces du pays», a déclaré Jean-Yves Duclos, ministre fédéral de la Santé.

Les mises en garde sanitaires ont fait leur apparition sur les paquets de cigarettes en 2000 au Canada.