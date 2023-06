Avec l’IA, découvrez vos ancêtres jusqu’en 1931 avec Ancestry et la Bibliothèque et Archives Canada

Plus particulièrement, ceux nés dans les années 1950 pourront désormais retrouver leurs parents dans le recensement s’ils résidaient au Canada à cette période. Ceux nés dans les années 1980 pourraient, de leur côté, y trouver des grands-parents.

En partenariat avec la Bibliothèque et Archives Canada (BAC), Ancestry déploiera sa technologie exclusive de reconnaissance d’écriture manuscrite faisant appel à l’intelligence artificielle (IA), pour créer un index facilement accessible.

Délais réduits grâce à l’IA pour décoder les écrits

Cette technologie permettra aux citoyens de se connecter à leur histoire familiale plus rapidement que jamais. Étant les premiers à utiliser cette technologie pour indexer le recensement canadien, Ancestry prévoit réduire les délais de recherche de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines.

De cette façon, les Canadiens nés au cours des années 1950 pourront trouver leurs parents dans les dossiers du recensement de 1931, si ces derniers étaient résidants du Canada à cette époque. Pour leur part, les Canadiens nés dans les années 1980 pourraient y trouver un grand-parent.

En quelques clics, la technologie d’Ancestry peut extraire des précisions clés dans les résultats du recensement de 1931 et ajouter un contexte historique présenté sous forme d’histoire courte. Cette dernière peut inclure des données comme le lieu de résidence et lieu de naissance de cette personne, les détails en lien avec l’immigration, la composition du ménage et des détails sur la maison, y compris la possession d’une radio, et bien plus encore.