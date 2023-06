Baseball majeur: la femme de ce joueur des Pirates souffre d’une rare maladie après avoir été mordue par un raton

Le voltigeur Travis Swaggerty, qui œuvre dans l’organisation des Pirates de Pittsburgh, a demandé à ses partisans de prier pour son épouse.

La femme du 10e choix au total du repêchage de 2018, Peyton Swaggerty, souffre d’une rare maladie du sang après avoir été mordue par un raton laveur.

L’incident est survenu il y a environ un an et sa vie serait un enfer depuis. Dans une publication sur ses réseaux sociaux, Travis Swaggerty a indiqué que sa conjointe est «rongée» par «des douleurs et des problèmes non résolus» qui lui ont «complètement enlevé sa qualité de vie».

«Je voulais partager ça avec vous pour vous demander votre support et vos prières pour elle, a écrit l’artilleur. Je veux aussi tous vous rappeler de ne rien tenir pour acquis dans la vie, spécifiquement les petites choses.»

Il a également expliqué que son épouse avait des rendez-vous médicaux prochainement et que les médecins étaient à la recherche de solutions.

Travis Swaggerty évolue présentement pour le club-école des Pirates dans le AAA. Il a fait ses débuts dans le baseball majeur en 2022, participant à cinq duels. Lors de ceux-ci, il a frappé un coup sûr en neuf présences au bâton.