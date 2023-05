Brady Tkachuk a trouvé sa source d'inspiration pour guider les Sénateurs

L’attaquant Matthew Tkachuk a besoin de quatre autres victoires pour soulever la coupe Stanley à sa première saison avec les Panthers de la Floride et il peut compter sur les encouragements d’un partisan indéfectible, c’est-à-dire son frère Brady.

Contraint de regarder à nouveau les séries loin des patinoires, le capitaine des Sénateurs d’Ottawa demeure toujours en quête d’une première participation aux éliminatoires en carrière. En attendant de parvenir à ses fins, il garde un œil attentif aux exploits de son frangin, l’un des favoris dans la course au trophée Conn-Smythe, remis au joueur par excellence de la phase d’après-saison. Matthew constitue l’une des raisons principales des succès des Panthers en vertu de ses neuf buts et 12 mentions d’aide pour 21 points. Il se veut également une source d’inspiration pour son frère qui entend suivre ses pas.

«C’est formidable de voir tout ce soutien pour lui et j’aimerais offrir cela à Ottawa. Ça fait quelques années que nous sommes dans cette situation [à l’écart des séries] et tout le monde souhaite nous voir en séries. Par contre, on regarde toute la fébrilité qui vient avec ce parcours permettant de croire en soi-même», a affirmé le porte-couleurs des «Sens» à la chaîne radiophonique TSN 1200 Ottawa.

«J’ai entendu parler de la cuvée de notre équipe ayant pris part aux éliminatoires en 2017. C’était électrique à l’intérieur du Centre Canadian Tire et aussi dans la ville au complet, a-t-il ajouté en évoquant le dernier parcours du club dans la «vraie saison», quand celui-ci avait atteint le troisième tour. Je veux vivre l’expérience. Il subsiste cette motivation supplémentaire à l’idée de se rendre là et de croire que tout peut survenir.»

Un allié dans l’autre camp

La formation floridienne visitera les Golden Knights de Vegas dans le premier duel de la finale, samedi, 20 h. Le match sera diffusé sur les ondes de TVA Sports et évidemment, Brady Tkachuk sera un spectateur attentif. À première vue, on pourrait croire qu’il appuiera sans limite les Panthers, sauf qu’au Nevada, Mark Stone représente une figure de proue des champions de l’Association de l’Ouest. Et, tout comme Matthew, il sera garçon d’honneur au mariage de Brady cet été. Peu importe le dénouement à venir, le futur marié est heureux pour ses anciens coéquipiers.

«L’un d’entre eux sera content du résultat, a-t-il mentionné avant de complimenter son frère. Je suis super fier de lui et de tout ce qu’il a fait, dont sa façon de prendre le tout en main et d’élever son niveau de jeu.»