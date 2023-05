Carrie Underwood en première partie de la tournée mondiale de Guns N’ Roses le 8 août à Montréal

La première partie du concert de la tournée mondiale de Guns N’ Roses du 8 août prochain au parc Jean-Drapeau sera country-pop avec Carrie Underwood.

La « reine du country » a vendu plus de 85 millions d’albums et a lancé 10 opus en carrière. Sur Instagram, elle a partagé ce matin l’affiche de l’événement avec la mention « TELLEMENT prête pour cela! Je me joins à Guns N’ Roses pour quelques dates de leur tournée en Amérique du Nord en août et je ne peux plus d’attendre ! »

Guns N’ Roses repart sur la route en 2023 dans le cadre de cette série de spectacles produite par Live Nation. Après plusieurs représentations en Europe débutant le samedi 5 juin à Tel-Aviv en Israël, le groupe entreprendra cette portion nord-américaine à Moncton, au Nouveau-Brunswick le 5 août, puis visitera Montréal le 8 août au parc Jean-Drapeau.

AFP

L’ensemble n’a pas fait de tournée en Amérique du Nord depuis celle de We’re F’N Back! en 2021.

Plusieurs artistes assureront, tour à tour, la première partie de Guns N’ Roses au fil de leur tournée mondiale. The Pretenders, Alice In Chains, The Warning et Dirty Honey performeront dans d’autres villes en Amérique du Nord.

Les billets sont présentement en vente.