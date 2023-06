Dave Fenley: comment un chanteur country de Nashville inconnu a conquis le cœur des Québécois

«Quand les gens d’En direct de l'univers m’ont dit que ça allait changer ma vie, je n’y croyais pas. Tout le monde dit toujours ça, mais un mois après l’émission, j’avais une deuxième maison et un nouveau public au Québec. C’est fou.»

L’histoire de Dave Fenley pourrait alimenter un scénario de film. A Star is Born?

Il y a six mois, cet auteur-compositeur-interprète de 43 ans était un parfait inconnu. Établi à Nashville, celui qui compte deux albums et deux EP à son actif tentait de faire sa place, sans trop de succès, dans l’impitoyable milieu de la musique country aux États-Unis.

Aujourd’hui, à sa grande surprise et à son grand bonheur, ce sympathique barbu né au Texas est devenu la coqueluche des Québécois. Il termine actuellement une tournée québécoise d’une dizaine de concerts, tous à guichets fermés, et il reviendra en novembre et décembre pour 18 autres dates.

«Ma femme apprend le français et moi aussi», dit en anglais ce père d’une fillette, qui songe même à se dénicher un pied-à-terre quelque part au Québec.

Photo Cédric Bélanger

Les larmes aux yeux

Dire qu’il n’avait même jamais mis les pieds chez nous quand il s’est présenté sur le plateau d’En direct de l’univers, le 19 novembre, parce que l’humoriste Lise Dion avait signalé aux recherchistes qu’il comptait parmi ses artistes coup de cœur.

«C’est ma fille qui me l’a fait connaître et je suis tombé en amour avec sa voix», relate Lise Dion.

Lorsque Dave Fenley a chanté une émouvante version d’Amazing Grace, en direct à la télé, ce fut le coup de foudre avec les Québécois. Devant lui, Lise Dion avait les larmes aux yeux. L’impact a été si fort qu’on lui a demandé de revenir pour la spéciale du jour de l’An d’En direct de l’univers.

«Il a gagné 175 000 abonnés sur les réseaux sociaux», signale Lise Dion.

«Les gens de l’émission ont été incroyables et France [Beaudoin] est une des personnes les plus aimables que j’ai rencontrées de toute ma vie. Ils ont été si merveilleux et gentils envers moi et ma famille», confie Dave Fenley, sur un ton reconnaissant.

«Je crois en ce que je fais»

Rapidement, celui qui avait auparavant tenté sa chance à America's Got Talent et The Voice a grossi les rangs de la maison de production 6e Sens, de Lise Dion, qui est ainsi devenue sa productrice au Québec.

«Je lui dois beaucoup», admet le chanteur, qui a sauté dans les bras de sa patronne quand il l’a aperçue durant un spectacle à Gatineau, la semaine dernière.

Photo fournie par Productions 6e sens

Pour donner une idée de sa popularité, à Québec, Dave Fenley a d’abord joué au Centre d'art La Chapelle, devant 200 personnes. Des gens des Îles-de-la-Madeleine et même de Terre-Neuve avaient fait le déplacement.

Une supplémentaire a été ajoutée deux jours plus tard à la salle Octave-Crémazie du Grand Théâtre de Québec, qui contient 500 spectateurs. Tout a été vendu en 48 h. À son retour en novembre, il chantera à la Salle Albert-Rousseau, devant 1400 personnes.

Pourquoi les Québécois l’ont-ils adopté? «La seule raison pour laquelle je crois que ça fonctionne pour moi, c’est parce que je crois en ce que je fais. Quand je chante, je sens que je raconte la vérité et que les gens me croient.»

Quant à savoir si sa percée au Québec lui donnera des ailes aux États-Unis ou au Canada, il l’ignore. «Je crois que mon équipe aux États-Unis a vu ce qu’on peut faire quand on fait bien les choses. Ils sont tellement sur la coche ici, on va essayer de copier ça du mieux que l’on peut.»

Photo reprise du compte Facebook de Dave Fenley