Des adolescents accusés d'avoir tué et mangé une maman cygne

Trois adolescents du nord de l’État de New York ont ​​​​tué une maman cygne après l’avoir confondue avec un canard, l’ont cuisinée pour le dîner et ont kidnappé ses quatre bébés, a déclaré la police.

Le cygne nommé Faye aurait été transformé en repas par un groupe de jeunes lors du Memorial Day à Manlius, un village de 4600 habitants dans la banlieue de Syracuse, rapporte le New York Post. Le village abrite un étang où des générations de cygnes appartenant à la ville vivent depuis 1905.

Les autorités ont déclaré mercredi que les adolescents, trois amis âgés de 16, 17 et 18 ans, pensaient que Faye était un canard avant de l’abattre pour leur repas.

«Ils ne savaient pas que c’était un cygne, et ils ne savaient pas que ce n’était pas un animal sauvage qui appartenait en fait au village», a déclaré le sergent de police de Manlius.

Les trois suspects ont été accusés de crime de grand vol et de méfait criminel, ainsi que de complot pour délit et d’intrusion criminelle, a rapporté le New York Post.

Selon les policiers, les suspects ont sauté une clôture entourant le Manlius Swan Pond entre minuit et 3 h du matin lundi et ont tué Faye.

Après l’avoir tuée, les jeunes ont ensuite emporté sa carcasse dans l’une de leurs maisons, où ils l’ont cuisinée et mangée.

Les adolescents ont également attrapé les quatre bébés de Faye, prévoyant de les garder comme animaux de compagnie.

Capture d'écran Facebook - Elena Nezhdanova

Dans une publication Facebook, la police a déclaré que plusieurs pistes venant de citoyens les avaient conduits à l’emplacement de deux des cygneaux manquants dans une entreprise du Shop City Plaza à Salina, New York.

Les deux cygneaux restants ont ensuite été récupérés dans une maison privée à Syracuse.

Le maire de Manlius, Paul Whorrall, a déclaré que les quatre bébés cygnes, âgés d’environ 4 semaines, sont désormais sous la garde d’un biologiste qui s’occupe de la santé des cygnes de la ville.

Le compagnon de Faye, Manny, n’a pas été blessé dans l’attaque. Il a été photographié en train de nager seul dans l’étang mardi.

Il sera retiré de l’eau et relocalisé avant que ses cygneaux et ceux de Faye ne soient remis dans l’étang.

Whorrall a expliqué que parce que les cygnes s’accouplent pour la vie, Manny pourrait devenir combatif s’il rencontrait les jeunes cygnes.