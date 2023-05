Des prises impressionnantes à la Pourvoirie du lac Blanc

Si vous êtes à la recherche d’une destination de pêche facile d’accès avec la possibilité de capturer des truites mouchetées, des truites arc-en-ciel et même du brochet de taille impressionnante, la Pourvoirie du lac Blanc doit être votre destination.

Située au cœur de Saint-Alexis-des-Monts, à cheval sur les régions de la Mauricie et de Lanaudière, cette pourvoirie est un site unique offrant une foule d’activités, dont une pêche de qualité exceptionnelle.

« J’ai eu la chance d’aller pêcher dans le Grand Nord où j’ai capturé souvent des truites mouchetées de trois livres et plus, d’expliquer Georges Pellerin, le fils de Gaston, le créateur de la pourvoirie. Je voulais apporter aux amateurs de pêche qui n’ont pas la chance de pouvoir aller dans le nord, des possibilités de pêcher des truites mouchetées et des truites arc-en-ciel de belle taille. C’est ainsi que nous avons créé deux lacs qui renferment des spécimens très intéressants. »

Je crois que l’on peut dire sans se tromper qu’il a réussi son coup. Nous avons eu la chance de pêcher dans ces lacs où nous avons capturé des truites mouchetées allant jusqu’à quatre livres et des truites arc-en-ciel jusqu’à cinq livres. On se serait vraiment crus dans le Grand Nord, comme le voulait Georges.

Photo fournie par Karl Tremblay

Pour déjouer ces gros spécimens, rien de bien sorcier. Dans le cas de la truite mouchetée, rien de bien compliqué. J’ai capturé mes deux truites avec une Amazing Spoon de couleur orange, avec un bas de ligne de 18 pouces et un gros vers de terre, au bout de ma canne à lancer léger.

Pour la truite arc-en-ciel, j’y suis allé avec une Lake Clear de couleur bleue et argent. Les succès ont été rapides.

Dans les deux cas, la limite de prises est fixée à deux poissons par espèce. Sur le territoire de la pourvoirie, on retrouve aussi 10 autres lacs de pêche pour la truite mouchetée, à la journée ou en hébergement, qui contiennent des poissons de 10 à 14 pouces. Elles sont en grand nombre.

Enfin, les dirigeants de la pourvoirie ont récemment fait une découverte intéressante, du brochet dans le lac Blanc.

Vous avez la possibilité d’en pêcher, avec des spécimens pouvant dépasser les 10 lb, mais la remise à l’eau est obligatoire.

TOUTE UNE AVENTURE

Cette pourvoirie, c’est le rêve d’un seul homme, Gaston Pellerin, qui voulait redonner une nouvelle mission aux terres familiales.

« Lorsque le monde de la foresterie a diminué, j’ai décidé de me lancer pour réaliser le rêve que j’avais de créer une pourvoirie qui ferait sa marque », raconte Gaston.

« Aujourd’hui, nous avons 12 chalets de quatre chambres et une auberge de 21 chambres comprenant un service d’accueil et de restauration afin de satisfaire les attentes de n’importe quel pêcheur qui désire nous rendre visite. Nous sommes en mesure d’offrir des services de qualité, que ce soit aux groupes de pêcheurs, aux couples ou même aux gens d’affaires qui veulent se réunir en forêt. »

On peut dire que cet homme a su créer une pourvoirie qui sort vraiment de l’ordinaire. Il a créé un véritable centre de villégiature qui offre de la pêche, mais aussi une foule d’activités pour vous permettre de vivre un séjour inoubliable.

ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS

On peut penser aux randonnées en quad, à la plage, aux activités nautiques comme pontons, kayaks et plus, sans oublier un centre de santé avec piscine intérieure. Il y a même des bornes de recharge pour les voitures électriques. Vraiment, à la Pourvoirie du lac Blanc, tout a été prévu pour vous offrir des services uniques et une table digne des grands restaurants à la salle à manger de l’auberge.

Maintenant qu’il pense à ralentir un peu ses activités, Gaston peut compter sur ses fils Charles et Georges. Ils vont assurer la relève en perpétuant la tradition d’excellence instaurée par leur père.

Pour tout savoir sur les forfaits, les coûts, la pêche à la journée et plus, vous pouvez téléphoner directement à la pourvoirie au 819 265-4242.

Des responsables comme Gilles Lamoureux pourront répondre à toutes vos questions. Aussi, vous pouvez vous rendre sur le site pourvoirielacblanc.com