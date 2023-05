Desjardins: Nouvelle fraude bancaire offrant des «récompenses» par courriel

Le Mouvement Desjardins met en garde ses clients contre des fraudeurs qui s’amusent à usurper leur identité et à envoyer par courriels de fausses récompenses aux Québécois pour vider leur compte bancaire.

«Nous sommes effectivement au fait de courriels qui invitent les membres et clients de Desjardins à cliquer sur un lien pour obtenir une “récompense”», confirme au Journal Jean-Benoît Turcotti, porte-parole de l’institution financière.

Il ajoute qu’il s’agit évidemment d’une arnaque et que Desjardins n’est pas la seule entreprise à être victime de cette nouvelle «campagne d’hameçonnage».

«À aucun moment Desjardins ne demandera de cliquer sur un lien pour obtenir une récompense et Desjardins ne demande jamais de renseignements personnels par courriel ou texto», prévient M. Turcotti.

Piège très crédible

Dans ce courriel frauduleux, les escrocs invitent d’abord les clients de Desjardins à «réclamer un remboursement» pour récompenser leur fidélité.

Par la suite, en cliquant sur un lien, les victimes croient se connecter à leur compte bancaire en ligne et les cybercriminels obtiennent ainsi leurs accès.

«Votre confiance est le moteur de notre engagement envers vous, et nous vous remercions du fond du coeur pour votre fidélité envers notre institution financière», concluent ironiquement les fraudeurs dans leur courriel utilisant le logo, la police et les couleurs de Desjardins pour piéger les Québécois.

Contrairement à d'autres courriels du genre, celui-ci est particulièrement bien fait avec très peu de fautes et dans un style trompeur qui semble être rédigé par des professionnels.

Jean-Denis Brochu, un résident de Trois-Rivières, est l’un des premiers à avoir sonné l’alarme lundi à ce sujet sur Facebook.

«ATTENTION. ATTENTION. Nouvelle arnaque, très bien fait, mais ne mordez pas à l’hameçon. On demande 48 heures afin de leur permettre de vider votre compte», a écrit l’homme dans une publication partagée plus de 37 000 fois mercredi. Notre demande d'entrevue avec M. Brochu est restée sans réponse au moment de publier ce texte.

Contactez votre caisse

Si vous doutez d’un courriel ou d’un texto envoyé par Desjardins, l’institution financière vous conseille de carrément appeler votre caisse pour valider le tout.

«Il est important de se poser quelques questions et d’examiner le message reçu. Il ne faut cliquer sur aucun lien et n'ouvrir aucune image ou pièce jointe. Il faut déterminer si l'adresse courriel de l'expéditeur nous semble connue et légitime, en particulier après le a commercial», insiste Jean-Benoît Turcotti.

«S’il y a un lien, il faut l’inspecter pour définir s'il mène vraiment au site d'une entreprise légitime. Les fraudeurs ne changent parfois qu'une seule lettre, il faut donc être vigilants», poursuit-il.

Notons qu’en 2022, le Centre antifraude du Canada a comptabilisé des pertes de 530M$ pour les victimes canadiennes de fraude et de cybercriminalité. Il s’agit d’une augmentation de 40%, en comparaison avec l’année 2021.

COMMENT SE PROTÉGER DES FRAUDEURS EN LIGNE?

Ne cliquez pas sur les liens dans des messages non sollicités

Ne téléchargez pas les pièces jointes contenues dans des messages non sollicités

Vérifiez si les messages renferment des fautes d'orthographe

Ne présumez pas qu'un message est légitime seulement parce que l'adresse courriel semble être la bonne. Les fraudeurs peuvent la modifier

Méfiez-vous des messages qui semblent provenir du gouvernement du Canada ou d'un organisme d'application de la loi. Ceux-ci ne communiqueront jamais avec vous pour vous offrir des fonds par courriel ou par virement électronique

SOURCE : Centre antifraude du Canada