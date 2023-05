10 conseils pour bien se protéger du soleil

Passer du temps à l'extérieur est un excellent moyen d'être actif, d'absorber de la vitamine D et de réduire le stress.

Cependant, sortir signifie s'exposer aux puissants rayons UV du soleil. Pour vous aider à protéger votre précieuse peau, la Dr Catherine Borysiewicz, consultante en dermatologie au King Edward VII's Hospital de Londres, a répertorié des moyens simples de prévenir les dommages causés par le soleil.

1. Tous les types de peau ont besoin d’une protection

Tout le monde, quel que soit son type de peau, devrait utiliser de la crème solaire.

2. N'oubliez pas la crème solaire

Le conseil le plus évident, mais le plus important, est de ne pas oublier de mettre de la crème solaire. Catherine Borysiewicz recommande d'utiliser un FPS « d'au moins 30 » et une « protection UVA 4 étoiles ». Et elle ne doit pas être périmée.

3. Appliquez généreusement

Lorsque vous appliquez la crème solaire, ne vous contentez pas d'en mettre sur une seule partie de votre corps, veillez à ce qu'elle soit appliquée sur tout le corps. N'oubliez pas que le soleil peut atteindre toutes les parties du corps, y compris les pieds, le cuir chevelu et les oreilles (derrière aussi).

4. Adoptez une routine

Pour n’oublier aucune partie du corps, accomplissez la même routine. Commencez par le visage, le cou, la nuque et les épaules, puis descendez le long du corps, des bras, les jambes et les pieds. Pour le dos, faites-vous aider si possible, sinon, tentez d’atteindre votre colonne vertébrale et faites glisser de chaque côté.

5. Quand mettre de la crème ?

Il est recommandé de se badigeonner une demi-heure avant l’exposition, et de renouveler toutes les deux heures. Et, bien sûr, après chaque baignade.

6. Vêtements, chapeaux et lunette de soleil

« Utilisez de la crème solaire sur tout le corps et couvrez-vous avec des vêtements légers, des chapeaux et des lunettes de soleil pour renforcer votre protection lorsque vous êtes à l'extérieur », préconise la Dr Borysiewicz.

7. Ne pas s'exposer trop longtemps au soleil

« En été, le soleil a tendance à être le plus chaud et le plus dangereux entre midi et 16 heures, explique la consultante. Vous devriez envisager de ne pas vous exposer directement au soleil entre ces heures, et n'oubliez pas de boire beaucoup de liquide pour réduire le risque de coup de chaleur », recommande-t-elle.

8. Attention bébé

Les enfants en bas-âge (moins d’un an) ne doivent pas être exposés au soleil, même recouverts de crème protectrice. Et ils doivent porter un chapeau et des lunettes, même s’ils ne sont pas directement exposés.

9. Refroidir les coups de soleil

Si vous attrapez un coup de soleil, ce qui nous arrive à tous un jour ou l'autre, rafraîchissez votre peau avec de l'eau fraîche (entre 15 et 25°) pendant 15 minutes, ou prenez un bain tiède. Le médecin recommande ensuite d'appliquer un après-soleil pour « réduire l'irritation ». Vous pouvez également prendre des analgésiques tels que le paracétamol pour « soulager la douleur en aidant à réduire l'inflammation causée par le coup de soleil ». Buvez abondamment de l’eau. Si cela s’infecte, consultez un médecin.

10. Attention aux grains de beauté

Si vous avez des grains de beauté sur la peau, vous devez être « très vigilant au soleil », car « les rayons UV de la lumière du soleil peuvent rendre les grains de beauté cancéreux », prévient la spécialiste.

Vous devez surveiller régulièrement vos grains de beauté et, en cas de changement, les faire examiner par votre médecin généraliste.