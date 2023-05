Et si le contrat d’Anthony Mantha était racheté?

Le chapitre de la carrière d’Anthony Mantha à Washington pourrait prendre fin de façon bien abrupte si les Capitals décident de racheter son contrat cet été.

Rien ne se déroule comme prévu pour l’attaquant québécois depuis qu’il a été échangé par les Red Wings de Detroit, le 12 avril 2021. Il a récolté 58 points en 118 matchs de saison régulière et n’a inscrit aucun but en 11 duels éliminatoires avec l’équipe de la capitale américaine. Il a même été laissé de côté à une reprise la saison dernière.

En 2023-2024, Mantha doit écouler la dernière campagne d’un pacte d’une valeur annuelle de 5,7 millions $.

En raison des insuccès du Longueillois avec les «Caps» et de sa lucrative entente, le journaliste du site Daily Faceoff Frank Seravalli a suggéré que son contrat pourrait être racheté cet été.

La structure du contrat de Mantha permettrait au directeur général Brian MacLellan de couper les ponts avec le choix de premier tour en 2013 sans hypothéquer sa masse salariale à long terme pour autant.

La résiliation de son contrat amputerait celle-ci de 1,37 million $ en 2023-2024 et de 2,17 millions $ la saison suivante, selon le site spécialisé CapFriendly.

Par le fait même, l’ailier de 28 ans pourrait relancer sa carrière dans un nouvel environnement. Après tout, il a connu des campagnes de 24 et 25 buts avec les Red Wings et était jadis un des attaquants de puissance les plus convoités du circuit.

Si cela peut consoler le DG MacLellan, la transaction n'a pas été plus concluante pour l'équipe du Michigan. Pièce maitresse de l'échange, Jakub Vrana a été pratiquement donné aux Blues de St. Louis en mars dernier.