Et si le succès passait par l’expansion?

Vous avez vu de quelle façon les Golden Knights de Vegas ont liquidé les Stars de Dallas? Pif ! Paf ! Pouf ! Victoire par mise hors de combat au sixième round. Et c’est ainsi que les Golden Knights participeront à une deuxième finale de la Coupe Stanley en six ans d’existence. Faut le faire !

C’est à se demander si le moyen le plus rapide pour arriver au succès de nos jours dans la Ligue nationale de hockey ne passe pas par une équipe de l’expansion.

Sauf que ça coûte une fortune !

Si vous avez un milliard à dépenser, le prix que s’apprêteraient à verser les prochains propriétaires des Sénateurs d’Ottawa, la prochaine équipe de l’expansion pourrait être vôtre.

Y a-t-il des investisseurs chez nous disposés à débourser ce montant pour ramener une équipe à Québec ?

Bill Foley et ses associés ont payé les Golden Knights 500 millions $.

Les actionnaires majoritaires du Kraken de Seattle, David Bonderman et sa fille Samantha Holloway, et leurs partenaires financiers ont déboursé 650 millions $.

Départ canon !

Personne ne voyait les Golden Knights dans les séries à leur première saison. Que ceux qui l’avaient prédit montrent des preuves.

Et je veux des témoins !

Non seulement les Golden Knights s’étaient-ils qualifiés, ils avaient terminé en tête de la division Pacifique et au cinquième rang du classement général avec 109 points.

En séries, ils avaient balayé les Kings de Los Angeles en quatre matchs. Ils avaient ensuite vaincu les Sharks de San Jose en six rencontres avant d’écarter les Jets de Winnipeg en cinq matchs.

Les Capitals de Washington les avaient ramenés sur terre en finale en mettant cinq rencontres pour célébrer le premier championnat de leur histoire.

Quarante-trois ans plus tôt, ces mêmes Capitals avaient compilé une fiche de 8-67-5 pour une maigre récolte de 21 points, la pire dans l’histoire moderne de la LNH.

Passons au Kraken.

À sa première année, le Kraken ressemblait à l’idée que l’on se fait d’une équipe de l’expansion. Total de 60 points pour le dernier rang de la division Pacifique et 30e au classement général. Mais devant les Coyotes de l’Arizona et le Canadien.

Cette saison, le Kraken a éliminé au premier tour l’Avalanche du Colorado, championne de la Coupe Stanley la saison dernière. En deuxième ronde, il a forcé les Stars de Dallas jusque dans leurs derniers retranchements, s’avouant vaincu 2 à 1 dans le match ultime à Dallas.

Pourquoi acheter les Coyotes ?

Alors, pourquoi vouloir se porter acquéreur des Coyotes ?

La seule fois que ces derniers ont pris part aux séries au cours des 11 dernières années, c’était lors du tournoi de la COVID en 2020.

Depuis leur entrée dans la LNH en 2017-2018, les Golden Knights viennent en cinquième position au classement général avec une moyenne de points de ,632.

Vous ne serez pas surpris d’apprendre qu’il s’agit — et de loin — de la plus élevée pour une organisation de l’expansion en étant à sa sixième saison.

Les Bruins de Boston sont premiers avec une incroyable moyenne de ,698. Mais ils ont perdu en sept matchs leur seule présence en finale face aux Blues de St. Louis en 2019.

Ironie du sort, Bruce Cassidy, qui les dirigeait cette saison-là, se retrouve derrière le banc des Golden Knights aujourd’hui. Cassidy a abouti à Vegas huit jours seulement après avoir été mis à la porte par les Bruins.

Les Knights ont la détente rapide avec leurs entraîneurs-chefs, peut-être la seule chose qu’on peut leur reprocher.

Gerard Gallant (pourcentage de points de ,601), lauréat du trophée Jack-Adams à sa première campagne à Vegas, a été congédié après 49 matchs (24-19-6) à sa troisième saison.

Son successeur Peter DeBoer (,650) s’est vu montrer la sortie après sa troisième campagne, laquelle fut marquée par la seule exclusion des séries des Golden Knights à ce jour. Et ce, malgré une récolte respectable de 94 points.

Deux équipes devançant les Golden Knights dans le top cinq des six dernières saisons ont paradé avec la coupe Stanley. Il s’agit du Lightning de Tampa Bay (au deuxième rang à ,678), qui l’a méritée deux années consécutives, et de l’Avalanche (quatrième à ,646).

Les Maple Leafs de Toronto (troisièmes à ,649) attendent depuis 1967.

Je vous entends, les petits coquins, me demander où se situe le Canadien.

La réponse : en 26e place avec une moyenne de ,462.

Bon exemple de compétence

Il reste six joueurs de la formation originale des Golden Knights, dont quatre acquis via le repêchage de l’expansion. Il s’agit de Jonathan Marchessault, William Karlsson, William Carrier et Brayden McNabb. Reilly Smith et Shea Theodore ont été obtenus dans des transactions.

Les Golden Knights ont négocié aussi plus tard pour mettre la main sur Mark Stone, Jack Eichel, Chandler Stephenson et Alec Martinez, tous des joueurs qui se sont ajoutés au noyau comprenant les six joueurs venant de la première édition.

Enfin, le petit nouveau devant le filet, Adin Hill, qui accomplit de l’excellent travail en l’absence de Jonathan Quick et de Robin Lehner, était auxiliaire en Arizona et à San Jose avant de débarquer à Vegas.

Les Golden Knights ont cédé un choix de quatrième tour aux Sharks en retour de ses services.

Difficile de bâtir une équipe compétitive ?

On ne le dirait pas à regarder les Golden Knights.

Ça va être crevant !

Procurez-vous un bon approvisionnement de crème solaire si vous planifiez d’assister à la finale de la Coupe Stanley.

Comme on peut s’y attendre, les matchs seront disputés dans des conditions tropicales tant à Vegas qu’à Sunrise.

Des températures de 36 et de 37 degrés sont prévues pour les deux premiers matchs qui seront disputés samedi et lundi dans la Ville du péché. On a beau dire que le taux d’humidité est plus bas au Nevada, c’est chaud pareil.

On brûle sur les trottoirs de la Strip !

Pas pour rien que des boyaux d’arrosage projetant des nuages d’eau y sont installés.

En Floride, c’est chaud et très humide à ce temps-ci de l’année. Des températures ressenties de 32 et de 36 degrés séviront lors des troisième et quatrième rencontres qui auront lieu à Sunrise jeudi et samedi prochains.

Morale de l’histoire : il ne devrait plus y avoir de hockey en juin.